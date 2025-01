A Budapesti Corvinus Egyetem kutatói közel száz magyar gyártócéget vizsgáltak, hogy feltárják, milyen vezetői megközelítések segítik leginkább a digitális transzformációt. Az eredmények meglepőek: rövid távon a feladat orientált vezetés, hosszú távon viszont a kapcsolat orientált stílus hozza a legjobb eredményeket.

A kutatás szerint a digitalizáció elején a feladat orientált vezetők jobban teljesítenek.

Az ilyen vezetési stílus tiszta célokat határoz meg, szoros kontrollt gyakorol, és elősegíti a digitális eszközök hatékony bevezetését. Az eredmények elsősorban költségcsökkentésben és az ügyféligényekhez jobban igazodó szolgáltatásokban mutatkoznak meg. Azonban a kutatók figyelmeztetnek: a túlzott feladatorientáltság hosszú távon hátrányos lehet, mert akadályozhatja a szervezet alkalmazkodóképességét.

Hosszabb távon az emberközpontú vezetés veszi át a stafétát, ami az együttműködésre, érzelmi támogatásra és mentorálásra helyezi a hangsúlyt.

Ez a stílus a proaktivitást és az innovációt erősíti, így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a digitalizáció sikeréhez a vezetőknek alkalmazkodniuk kell a szervezet aktuális állapotához és a környezeti kihívásokhoz.