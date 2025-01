A bevezetett Plugee virtuális üzemanyagkártya segítségével a céges partnerek kényelmesebben intézhetik a töltéseket, 2024 decembertől pedig minden MOL Plugee ügyfél kedvezőbb áron vehet igénybe töltési szolgáltatásokat. Czikora Tamást, a MOL-csoport mobilitási vezetőjét kérdeztük a részletekről.

Miért tartotta fontosnak a MOL a virtuális üzemanyagkártya bevezetését?

Az új virtuális kártya elsődlegesen céges partnereink számára készült, hogy egyszerűsítse a töltési folyamatokat, és lehetőséget biztosítson a teljesítményalapú, rugalmas fizetésre. A MOL Plugee applikációval most már a vállalati ügyfelek kényelmesen, gyűjtőszámlás elszámolás mellett tölthetik járműveiket, miközben látják a töltőpontok elérhetőségét és a havi fogyasztási adatokat is. A korábbi, előre megvásárolható csomagok helyett így teljesen testreszabott megoldást kínálunk az üzemanyagkártyát használó ügyfeleink számára is.

Milyen előnyökkel járnak még a céges partnerek a MOL Plugee használatával?

A MOL Plugee újdonsága a B2B töltőpartnerek számára kínált együttműködési lehetőség is. Mostantól a vállalatok saját töltőállomásaikat is bevonhatják a MOL Plugee hálózatba, és nyilvános szolgáltatásként működtethetik. Ezáltal nemcsak saját járműveiket töltik, de más felhasználóknak is elérhetővé teszik töltőiket, ami további bevételt generálhat számukra. A cégek számára ez új üzleti modellt jelent, miközben az e-mobilitás iránti elkötelezettségük is egyértelműbbé válik.

2024 decembertől kedvezőbb díjak érhetők el a végfelhasználók számára is. Milyen árváltozások történtek?

2024 december elejétől mind az eseti, mind a regisztrált felhasználók számára kedvezményesebb árakon érhető el a töltés. A regisztrált lakossági ügyfelek esetében az AC töltés 30 Ft/kWh-val, a DC töltés 20 Ft/kWh-val lett olcsóbb. A MOL Move alkalmazást is használó ügyfelek további 10 Ft/kWh kedvezményt élvezhetnek, ha összekapcsolják MOL Move és MOL Plugee fiókjaikat. A Move Gold vagy VIP szintű ügyfelek számára összesen akár 20 Ft/kWh kedvezmény is elérhető.

Hogyan segíti a MOL Plugee hálózat bővítésé a fenntartható mobilitást?

Célunk, hogy a MOL Plugee hálózatával Magyarországon és a környező országokban is vezető szerepet töltsünk be. Hazánkban jelenleg közel 200 töltőpontot üzemeltetünk, és folyamatosan bővítjük ezt a számot, különösen a frekventált helyeken. Európai roaming funkciónk segítségével ügyfeleink már nemcsak hazai, de külföldi utazásaik során is kényelmesen használhatják töltőinket.

Milyen hosszú távú céljai vannak a MOL-nak az e-mobilitásban?

A MOL régiós szinten, integrált mobilitási szolgáltatóként kíván működni, és stratégiai célja, hogy ügyfeleinek fenntartható, modern megoldásokat kínáljon. A MOL Plugee hálózat fejlesztése, a kedvezményes töltési lehetőségek, valamint a virtuális üzemanyagkártya mind hozzájárulnak ehhez az elképzeléshez. Az újításaink révén nemcsak üzemanyagot, hanem egyre inkább kilométereket, mobilitási szolgáltatásokat is biztosítunk felhasználóink számára, egyre több lehetőséget adva a környezettudatos közlekedésre.