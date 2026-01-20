Miután nemrég megkapta a környezethasználati engedélyt, január végén toborzási kampányt indít az EVE Power Hungary Kft. Debrecenben és a környező településeken, hogy szakembereket, dolgozókat foglalkoztasson. Mintegy 400 új munkavállaló, elsősorban technikus, mérnök és támogató munkatárs felvételét tervezik az épülő debreceni gyárukba, amely a BMW Group beszállítója – jelentették be a gyár vezetői keddi sajtótájékoztatójukon.

Zhang Huanting, az EVE Power Hungary Kft. ügyvezetője jelezte,

a debreceni lesz az első Kínán kívüli termelő üzemük, melyben a BMW autógyár szomszédságában gyártanak majd korszerű, hengeres alakú akkumulátorcellákat a német gyártónak.

Mint ismertette, az eddigieknél 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot és 30 százalékkal gyorsabb töltési időt biztosítanak a termékeik, egy töltéssel több mint 900 kilométer tehető meg.

Elmondta azt is, hogy a társaság 400 milliárd forint értékű debreceni beruházása meghatározó mérföldkőhöz érkezett, a 45 hektáron épülő 450 ezer négyzetméteres üzemben a gyártókapacitás kialakítása a terveknek megfelelően halad, és a következő időszakban több olyan terület is bővül, mely a termelés indulásához és a stabil működéshez szükséges folyamatokat támogatja.

Az ügyvezető elárulta, a beruházást több éves előkészítés előzte meg, a helyi tudásra, szakemberekre hosszú távon számítanak, s 2027 második felére tervezik a sorozatgyártás beindítását.

Már most jelentős az érdeklődés a pozíciók iránt, nap mint nap keresnek minket olyan potenciális munkavállalók a régióból, akik tapasztalatot kívánnak szerezni az akkumulátoriparban

– számolt be Tom Rong, az EVE Energy – az EVE Power Hungary anyavállalata – HR igazgatója, megjegyezve, most 165 munkatársuk van.

A Portfolio emlékeztet, az EVE Energy a világ vezető akkumulátorgyártói között van, termelőegységei és kereskedelmi irodái 14 országban vannak jelen.

Kovács Ádám, az EVE Power Hungary Kft. közkapcsolatokért felelős vezetője arra tért ki, a vállalat számára kiemelten fontos, hogy a bővülő kapacitásokhoz szükséges munkaerőt zömében a városból és a régió településeiről vonja be. Így azt ígérte, a tervezett ezres létszám 90 százaléka magyar munkavállaló lesz.