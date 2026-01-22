A Netflix teljes egészében készpénzes ajánlatra váltott a Warner Bros. Discovery stúdiójáért és streaming eszközeiért anélkül, hogy megemelte volna a 82,7 milliárd dolláros árat, ezzel is megakadályozva a rivális Paramount erőfeszítéseit a hollywoodi óriás megszerzésére – számol be a Reuters.

A keddi szabályozó hatósági bejelentés szerint

az új ajánlatot, mely teljes egészében készpénzes – részvényenként 27,75 dollárért – a Warner Bros. igazgatótanácsa egyhangúlag támogatja.

Mind a Netflix, mind a Paramount Skydance a Warner Bros.-ra ácsingózik annak vezető film- és televíziós stúdiói, kiterjedt tartalomgyűjteménye és olyan jelentős franchise-ai miatt, mint a Trónok harca, a Harry Potter, vagy épp a DC Comics szuperhősei, Batman és Superman.

Korábban részben kínált részvényeket is a vállalat a mostani, tisztán készpénzes ajánlat előtt.

Ismert, a Paramount módosította a feltételeit és agresszív médiakampányt indított, hogy megpróbálja meggyőzni a részvényeseket arról, hogy jobb az ajánlatuk, de a Warner Bros. elutasította a David Ellison vezette céget. A Warner Bros. kedden nem kívánt nyilatkozni a Netflix teljes egészében készpénzes ajánlatáról.

A Warner Bros. rendkívüli befektetői találkozót tart a Netflix-megállapodásról való szavazás miatt, a streaming úttörője szerint a találkozóra várhatóan áprilisban kerül majd sor.

„A felülvizsgált, teljes egészében készpénzes megállapodásunk lehetővé teszi a részvényesi szavazás felgyorsított lebonyolítását, és nagyobb pénzügyi biztonságot nyújt”

– árulta el Ted Sarandos, a Netflix társ-vezérigazgatója egy közleményben.

A Netflix részvényei, amely a tőzsdezárás után várhatóan publikálja negyedéves eredményeit, 0,9 százalékkal emelkedtek. A Paramount részvényei 1,9 százalékkal, míg a Warner Bros. részvényei 0,5 százalékkal estek a korai kereskedésben.