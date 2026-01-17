Donald Trump amerikai elnök november közepe és december vége között mintegy 100 millió dollár értékben vásárolt vállalati és a közszféra által kibocsátott kötvényeket – írja a Reuters.

A befektetések között szerepelnek Netflix- és Warner Bros kötvények is 2 millió dollár értékben, amelyeket alig néhány héttel azután vásárolt, hogy a két vállalat bejelentette egyesülési szándékát.

Trump decemberben – a kötvényvásárlás előtt – még arról is beszélt, hogy beleszólása lehet abba, engedélyezik-e a Netflix és a Warner Bros egyesülését.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint Trump vásárlásainak jelentős része a közszféra által kibocsátott kötvényekhez kötődik: városok, iskolakerületek, közműszolgáltatók és kórházak papírjaihoz. Emellett azonban több nagyvállalat – köztük a Boeing, az Occidental Petroleum és a General Motors – kötvényeiből is vásárolt.

A Fehér Ház egyik, névtelenséget kérő tisztviselője pénteken hangsúlyozta: Trump részvény- és kötvényportfólióját független pénzintézetek kezelik, az elnöknek és családjának nincs beleszólása a befektetési döntésekbe.

A Telex arról ír, hogy Trumpnak viszonylag értékes részesedése van a a World Liberty Financial nevű kriptocégben is. Ez etikai problémákat vet fel, ugyanis Trump rendszeresen hoz olyan intézkedéseket, amelyek a kriptopiac megsegítését szolgálják.