A Google állítólag előrehaladott tárgyalásokat folytat a Wiz internetes startup 23 milliárd dolláros megvásárlásáról, ami a világcég eddigi legnagyobb üzlete lenne – írta vasárnap a The Wall Street Journal az ügyben jártas emberekre hivatkozva, amelyet a CNBC dolgozott fel.

A bennfentesek azt mondták a mértékadó nemzetközi gazdasági portálnak, hogy hamarosan megállapodás születhet.

A Wiz-et 2020-ban alapították, és gyors ütemben fejlődött Assaf Rappaport vezérigazgató alatt. Az internetes startup felhőalapú biztonsági kínálata betekintést enged a vezetőknek és a kiberbiztonsági szakembereknek a vállalat teljes felhőbeli jelenlétébe, ami vonzó a jelentős számítási erőforrásokkal rendelkező nagy cégek számára.

Ez mögött a blue chip cégek névsora áll, köztük az izraeli kockázatitőke-cég, a Cyberstarts, az Index Ventures, az Insight Partners és a Sequoia Capital.

Ha megvalósul, az ügylet a Google valaha volt legnagyobb felvásárlása lenne. Ez egyúttal a cég kiberbiztonságban történő egyértelmű és folyamatos jelenlétet is hangsúlyozná egy olyan időszakban, amikor nemzetállamoknak és a bűnöző szereplőknek sikerült megzavarniuk a kormányokat és a nagy szervezeteket.

A Google korábban is hajtott végre nagy kiberfelvásárlásokat: a cég két éve 5,4 milliárd dollárért vette meg a Mandiant céget.

A vállalat azonban most példátlan mértékű trösztellenes vizsgálattal néz szembe. Az amerikai igazságügyi minisztérium kétszer is beperelte a Google-t trösztellenes okokból. A cég akvizíciós gyakorlatára a legutóbbi, 2023-ban benyújtott peres eljárás is rávilágított.

A Wiz-zel folytatott megbeszélések azonban azt sugallják, hogy a vállalat étvágya csillapíthatatlan a versenyaggályok ellenére. A CNBC korábban arról számolt be, hogy a Google tárgyalásokat folytatott a Hubspot értékesítési szoftvergyártó felvásárlásáról, de az üzlet végül nem valósult meg.