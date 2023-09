A milliárdos egy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott beszélgetésen azt mondta, hogy a fizetési rendszer az egyetlen módja a nem valódi felhasználok elleni küzdelemnek. A Tesla és a SpaceX főnöke kifejtette, hogy az a cél, hogy a rendszer használatáért egy kis havi díjat kelljen fizetni. Azonban az nem világos, hogy ez csak egy spontán ötletelés volt, vagy tényleg tervben van a változtatás.

Mióta Musk tavaly átvette a Twitter irányítását, arra próbálja ösztönözni a felhasználókat, hogy fizessenek a továbbfejlesztett szolgáltatásért, amelyet most X Premiumnak hívnak. A felhasználók azonban jelenleg is ingyenesen használhatják az X-et – számolt be a BBC.

Bár a vállalatnak egyértelműen anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy díjat kérjen a felhasználóktól, Musk hangsúlyozta, hogy a kamu felhasználók elleni küzdelem célja, hogy rávegyék az embereket, fizessenek a szolgáltatásért.

„Egy bot előállítása a fillérek töredékébe kerül” – mondta. Magyarázatként hozzátette, hogy ha valakinek még néhány dollárt vagy valami kisebb összeget is fizetnie kellene, a botok tényleges költsége nagyon magas lenne, így nem érné meg létrehozni azokat.

Ez a lépés kockázatokkal járna

Kockázatot jelent azonban, hogy az X fizetős fal mögé helyezésével elveszítheti felhasználóinak nagy részét. Ez viszont a hirdetési bevételeket is visszavetheti, amelyek jelenleg a cég bevételeinek túlnyomó többségét adják.