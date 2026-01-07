Nicolás Maduro volt venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores is megsérült, amikor az őket letartóztatni próbáló amerikai erők elől menekült – tudta meg a CNN.

A csatorna értesülései szerint erről a Trump-adminisztráció tisztviselői tájékoztatták a törvényhozókat.

Úgy tudni, hogy mindketten megpróbáltak elbújni az otthonukban, egy nehéz acélajtó mögött rejtőző páncélszobában, de az ajtókeret alacsony volt, és abba menekülés közben beütötték a fejüket.

A Delta Force katonái elsősegélyben részesítették őket.

Ezt támasztja alá, hogy Maduro és felesége hétfőn látható sérülésekkel jelent meg a bíróságon is. Flores ügyvédje a bírónak azt mondta, hogy az asszony komoly sérüléseket szenvedett elfogása során. Az említett fejsérülésen túl „feltételezhető, hogy törés vagy súlyos zúzódás lehet a bordáin.” Az ügyvéd röntgenfelvételt és teljes körű egészségügyi vizsgálatot kért.

A bíróságon megjelent újságírók szintén arról számoltak be, hogy Flores szemmel láthatóan időnként megbillent és lehajtotta fejét a meghallgatás alatt, Maduro pedig nehezen tudott leülni és felállni. A tárgyalóteremben készült vázlatokon Flores kötéssel a fején látható. A törvényhozókat tájékoztató kormánytisztviselők ugyanakkor a csatorna tudomása szerint könnyebbnek nevezték az asszony fejsérüléseit.

A kormányzati tagok arról is tájékoztatták a törvényhozókat, hogy az akció során a Delta Force néhány tagja is sérüléseket szenvedett, amikor tűzharcba keveredtek a Maduro-t védő kubai testőrökkel. Golyók és repeszek találták el az amerikai katonákat, de sérüléseik nem életveszélyesek, és várhatóan teljesen felépülnek. A caracasi hadműveletben mintegy 200 amerikai katona vett részt.

A kubai kormány hétfőn azt közölte, hogy 32 katonatisztje és rendőre halt meg a heves tűzpárbajban.