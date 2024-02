Nem akar véget érni a kínai tőzsdéken a részvények árfolyamának esése, ami a gazdasági lassulás és az ingatlanpiaci válság mellett leginkább annak köszönhető, hogy megcsappant a befektetők bizalma. Az ország 1979 óta a nyitás, a minél szabadabb piaci gazdasági viszonyok útján járt, megteremtve világszerte a befektetői bizalmat, és elérve bő 40 év óriási fellendülését.

Nehéz visszaszerezni a bizalmat

Ez azonban megszakadt: az utóbbi években gyakran előfordul, hogy az állami szervek indokolatlanul vegzálják a cégeket, legyenek azok külföldi vagy belföldi tulajdonúak, néha egész iparágakra is kiterjed ez, sőt, külföldi cégvezetők és alkalmazottaik is ki voltak téve a Mao-féle kommunizmus óta nem látott zaklatásnak, esetenként letartóztatásnak.

Ilyen körülmények között a legtermészetesebb dolog, hogy a bizalom megcsappan, a külföldi cégek és befektetők hanyatt-homlok menekülnek, a részvényesek eladnak. Az ország vezetői ugyan többször jelezték, hogy újra várnak minden befektetőt, sőt, még a turizmust is próbálják bátorítani, de a megcsappant bizalmat nehéz visszaszerezni. Bizonyítani kell, hogy újra szabadon lehet vállalkozni, és garantált a vállalkozások és alkalmazottaik biztonsága, nem vegzálja őket senki, különösen nem az állam.

Korlátozások

Ez időigényes folyamat, a befektetői pszichológia pedig el is nyújthatja ezt: ha egyszer az a trend, hogy leépítik a befektetők a kínai kitettséget, és máshol fektetnek be, akkor ez nem könnyen szakad meg. Ha pedig gátolják az eladást még nő is a félelem, hogy nem jutnak pénzükhöz. Márpedig most több intézkedéssel kísérleteztek a hatóságok, de ez csak olaj volt a tűzre. Most konkrét nettó eladási tilalmat jelentettek be a nyitó és zárószakaszban az intézményi befektetők részére.

A tiltást nem nyilvános és meghirdetett, hanem a nagy alapkezelőknek és brókercégeknek közvetlenül juttatta el az értékpapír felügyelet, és erről a Bloombergnek számoltak be nevük elhallgatását kérő piaci szereplők. A felügyelet létre is hozott egy részleget, akik az így nyilvánosan meg nem hirdetett szabályt betartatják. A konkrét utasítás úgy szól, hogy a kereskedés első, illetve utolsó fél órájában egy szereplő nem adhat el többet egy részvényből, mint amennyit vesz belőle.

Felhúzhatják a záróárakat

Kérdés, hogy ez a kisbefektetőket mennyire érinti, vélhetőleg a cél az, hogy a nagyobb szereplők eladásait próbálják korlátozni. Ennek önmagában kevés értelme van, hisz akkor eladnak a köztes szakaszban, de egy nagy lehetőséget teremt magának az ügylettel az állam, hogy beavatkozhasson: a kerekedés végén jól felhúzza az árakat, 30 perc bőven elég erre, hisz azalatt nem kerülhetnek a cégek nettó eladói pozícióba. Így nem kell nagy összeget költeni, és a záróárakat tetszőlegesen be lehet állítani, és akkor azt lehet mondani, hogy nem esett a tőzsde, függetlenül attól, hogy mi volt napközben.

Ettől önmagában persze nem lesz több vevő egy adott áron, így napközben igen nagy volatilitás alakulhat ki. Ha akkor például napi limittel akarják az esést gátolni, akkor befagy a kereskedés: a rengeteg eladóval szemben nem áll senki, ellehetetlenül a részvények eladása, és akkor a bizalom végleg távozik: mindenki mindenét mentené, ami még Kínában van. Így vélhetőleg inkább hagyni fogják, hogy napközben menjen zavartalanul a kereskedés, a nap végén pedig oda teszik az árat, ahová akarják. Hogy aztán ettől visszatér-e bárkinek is a bizalma, vagy csak lehet mutatni, hogy nem esnek, sőt, emelkednek az árfolyamok, az még a jövő kérdése.