A 10-es években meredeken nőtt a Kínába irányuló külföldi turizmus: az egyre nyitottabb ország sok érdeklődőt vonzott, 136 millióan jöttek átlagosan az utolsó nyugodt években. Az éppen Kínából kiinduló Covid-járvány miatt hermetikusan lezárták az országot, és bár máshol is voltak a világban korlátozások, teszteléssel, majd oltásigazolással a legtöbb helyre be lehetett utazni, majd amikor elterjedt a már nem életveszélyes Omikron variáns, igyekeztek az országok minél hamarabb megszüntetni a korlátozásokat.

Túltolták a szigort

Kína azonban fenntartotta a szigort egész tavaly év végéig, és azóta lehet újra vízumot kérelmezni, a turisták nem tolonganak érte. Eleve a korábbi vízummentességek, amelyek például a japán csoportos utazásokra vonatkoztak, nem álltak rögtön vissza, így két kicsi ország, Szingapúr és Brunei polgárainak kivételével mindenki vízumköteles lett, ráadásul a Bloomberg szerint a vízum is régimódi: követségen kell igényelni, nem lehet sem elektronikusan, sem érkezéskor.

Ilyen már alig van a világon, ezért a turista fogja magát, és megy máshová, van még közel 200 másik ország a világon. Ráadásul elterjedtek azok a nem alaptalan hírek, hogy Kínában egy-egy külföldi turistát is vegzáltak jelentéktelennek tűnő helyi szabályok be nem tartása címén, esetleg egyszerűen nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették az illetőt, és letartóztatták. Ha ilyen hírek jönnek, sőt, az országok még figyelmeztetik is polgáraikat ezekre az utazási kockázatokra, érthető, hogy kevesen jönnek.

Még fizetni sem lehet

A Bloomberg szerint ráadásul a fizetési módokkal is gond van: európai vagy amerikai bankkártyát nem fogadnak el, a készpénz használata visszaszorult: mindenki Alipay vagy We chat play applikációval fizet. Ez 2019-ig nem volt nehéz letölteni a turisták telefonjára és könnyen használható volt, most azonban turisták tapasztalatai szerint az európaiak sokszor képtelenek regisztrálni útlevelükkel, és egyszerűen nem tudnak semmiért fizetni.

Visszacsalogatnák

Így aztán érthető, hogy a turizmus nem indult meg, hisz az utazó attól tart, hogy olyan állapotok fogadják, mint egykor a maói Kínában. Ugyanez történt a vállalkozásokkal is: a sok vegzálás után menekülni kezdtek, és Kína most kétségbeesetten szeretné visszacsábítani őket, ahogy a turistákat is. Utóbbi irányába egy komoly lépés, hogy december 1-jétől jövő november 30-ig kísérleti jelleggel vízummentességet adnak 6 ország polgárainak.

A hat országból öt európai uniós, mégpedig az öt legnagyobb uniós gazdaságról van szó: Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Hollandia. A hatodik ország ázsiai: Malajzia. Hogy miért nem mindjárt a schengeni zónára vezették be a vízummentességet, hogy az adott esetben viszonozható legyen, az érthetetlen, mint ahogy az is különös, hogy Magyarországot kihagyták a csoportból.

Kimaradt a legjobb barát

Ugyan kis országról van szó, nem lenne óriási a turistaszám, de ha van olyan ország a kontinensen, melynek kormánya mindent megtesz, hogy barátkozzon Kínával, akkor az Magyarország, épp a kormány keleti nyitási politikája jegyében. Ez is azt mutatja, hogy még nem feltétlenül logikus alapon születnek a döntések, ami még önmagában is ijesztő lehet mind a turistáknak, mint az üzleti befektetőknek.

Hogy lesz-e valóban tömeges turizmus az öt európai országból, az vélhetően attól is függ, hogy sikerül-e eloszlatni a turisták biztonságával kapcsolatos kérdéseket, vigyáznak-e majd arra a hatóságok, hogy tenyerükön hordozzák a turistákat, így kedvük legyen visszatérni és másokat is rábeszélni, ahogy ez ugyancsak a járvány előtt a kommunista Kubában is gyakorlat volt.