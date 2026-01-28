A vártnak megfelelően nem változtatott az irányadó kamatokon az amerikai jegybank. A ráta a 3,5 – 3,75 százalékos sávban maradt. A döntés mögött vélhetően az áll, hogy az infláció még mindig 3 százalék közelében van az Egyesült Államokban, meghaladva a 2 százalékos célértéket.

A Fed közleménye szerint két jegybankár szavazott másképp, ők 25 bázispontos kamatcsökkentést szorgalmaztak.

Florian Ielpo, a Lombard Odier Asset Management makrogazdasági vezetője szerint a Fed kiegyensúlyozottabb kockázatértékelése azt sugallja, hogy a kamatlábak a piacok által vártnál hosszabb ideig maradhatnak a jelenlegi szinten, ami potenciálisan támogathatja a dollárt, miközben hátrányt okozhat a kamat-érzékeny szektoroknak.

Jerome Powell Fed-elnök szerint az amerikai gazdaság "szilárd alapokon" lép 2026-ba. A jelenlegi kamatszintet megfelelőnek tartja ahhoz, hogy elősegítsék a Fed mindkét célja felé való előrelépést (infláció 2 százalékon tartása és egyensúlyi foglalkoztatottság). Hozzátette, az infláció a vámok hatásának elmúltával visszatérhet a 2 százalékos célérték felé vezető csökkenő tendenciához.

Úgy értékelt, hogy a gazdasági aktivitás kilátásai "egyértelműen javultak" december óta, és ez a munkaerőpiacra is hatással lehet. Powell kapott kérdést az 1,2-es szintre emelkedő euró-dollár árfolyamról, de hárított: nem a Fed dolga a devizaárfolyamok felett őrködni. Arra sem válaszolt, hogy távozik-e a Fed igazgatótanácsából, amikor elnöki mandátuma májusban lejár.

Powell szerint a vámok inflációba való begyűrűzésének nagy része mára megtörtént. Úgy gondolják, hogy a vámok valószínűleg egyszeri áremelkedést fognak eredményezni.

Az elnök szerint a Fed jó helyzetben van, és megengedheti magának, hogy megvárja a beérkező adatokat, mielőtt megteszi a következő lépést. A kockázat egy újabb elhúzódó kormányzati leállás, ami késleltetheti a kulcsfontosságú gazdasági adatok közzétételét. Ha ez megtörténik, az megnehezítené a kamatcsökkentést a márciusi ülésen.