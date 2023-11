Jeffrey Sachs az MNB által szervezett konferencián elmondta, hogy immár 8 milliárd ember él problémáktól igencsak nem mentes világunkban: súlyos környezeti kihívásokkal szembesülünk, és geopolitikai feszültségekkel kell megküzdeni.

Egy helyett több pólus

A hidegháború végén, melyet a nyugat nyert, az USA lett az egyetlen szuperhatalom, egypólusú lett a világ, ugyanakkor mára ez változóban van, megjelenik a multipolaritás. Lényeges lenne, hogy az országok között nagyobb megértés alakuljon ki, csökkentve a feszültségforrásokat.

Eközben valamit Oroszországgal is kezdeni kell, kommunikálni kell vele, idővel pedig megfelelő kapcsolatokat kialakítani, hisz egy ekkora országgal hosszabb távon muszáj békésen együtt élni.

Tény, hogy az USA lett a világ legnagyobb gazdasága, a második világháborúban óriási fejlődésen ment keresztül, rengeteg újítást vezetett be, a világ technológiai vezetője volt és jórészt most is az. Eközben szemben állt vele a Szovjetunió, mint kommunista hatalom, és nukleáris fegyverkezési verseny alakult ki a két halálos ellenség között, melyet végül a Szovjetunió nem bírt, a kommunizmus összeomlott.

Kína szerepe

Kína ugyanakkor 1945-ben rendkívül szegény ország volt, és így lépett a kommunizmus útjára, ami ott a nemzeti önbecsülést is meghozta a külföldi befolyás évszázadai után. Akkor persze gazdaságilag nem jutottak előre Mao Ce-tung uralma alatt, azonban Mao halála után az ország nyitott, a gazdaságot részben piaci alapokra helyezte, gyors növekedésbe kezdett, ami ugyan mostanában lelassult, de közben Kína közepesen fejlett országgá vált. Mivel a népessége világelső volt a közelmúltig, így nagy gazdaság lett, a világ második gazdasága.

A közgazdász szerint az USA úgy gondolta az elmúlt évtizedben, hogy túlzottnak tartja Kína növekedését, ezért azt kissé visszanyomja. A konkrét lépéseket Donald Trump tette meg, aki vámháborúba kezdett Kínával annak érdekében, hogy az amerikai kereskedelmi hiányt mérsékelje Kínával szemben, ez azonban megzavarta az egész világgazdaságot. Ezt követte a járvány és az ellátási láncok akadozása, így

a világgazdaság szerkezete átalakult, Kína megszűnt a világ gyárának lenni,

a termelés részben máshová került. Ugyanakkor Kína új szektorokban erősít, mint például az elektromos autók gyártása.

Ázsia és Európa kereskedelmi lehetőségei

Ázsia szerepe összességében gyorsan növekszik, ugyanakkor Afrika és Latin-Amerika kevésbé, és az Egyesült Államok, mint befektető, kevéssé van jelen ezeken a területeken. A közgazdász szerint összességében

a világ nem amerikai vezetést, hanem amerikai együttműködést vár.

Ami Európát illeti, az földrajzi kapcsolatban van Ázsiával, amely a kereskedelmi kapcsolatokat is indokolja: ráadásul ez már egy 2000 éves gyakorlat, hisz már a Római Birodalom és selymet importált Kínából a kialakuló Selyemúton keresztül.

Kína szerepe most ismét megnövekedett, és lehet, hogy a növekedés már nem lesz olyan gyors az országban, mint eddig, de hatalmas kereskedelmi, együttműködési lehetőségek alakultak ki Kína és Európa között, és ebben Magyarország most próbál vezető szerepet játszani, mint Európa kapuja.