Donald Trump azzal fenyegette meg Kanadát, hogy ha különkereskedelmi megállapodást kötnek Kínával, akkor az importtermékeit után 100 százalékos vámot kell fizetniük.
Trump azt üzente Mark Carney kormányfőnek, hogy ha Kanada a Kínából érkező áruk lerakatává válik, akkor azonnal életbe lépnek a vámok – írta a Guardian.
Trump a Truth Social-ön úgy fogalmazott, Kína felfalja Kanadát, ezzel tönkretéve az ottani vállalkozásokat, a társadalmi szerkezetet és az általános életvitelt.
Mark Carney korábban stratégiai partnerséget hirdetett Kínával, ami része a Kanada által hangoztatott új globális realitásokhoz való alkalmazkodásnak. Trump úgy véli, hogy egy ilyen nyitás Kína felé az Amerikába irányuló, Kína felől érkező áruk kanadai áthidaló útvonalát teremtené meg.
Fel fog robbanni Trump, ha meglátja, hogy ez a két ország szövetkezikTörténelmi jelentőségű és eredményes két napot tudhat maga mögött Kína és Kanada.
