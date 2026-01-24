Donald Trump azzal fenyegette meg Kanadát, hogy ha különkereskedelmi megállapodást kötnek Kínával, akkor az importtermékeit után 100 százalékos vámot kell fizetniük.

Trump azt üzente Mark Carney kormányfőnek, hogy ha Kanada a Kínából érkező áruk lerakatává válik, akkor azonnal életbe lépnek a vámok – írta a Guardian.

Trump a Truth Social-ön úgy fogalmazott, Kína felfalja Kanadát, ezzel tönkretéve az ottani vállalkozásokat, a társadalmi szerkezetet és az általános életvitelt.

Mark Carney korábban stratégiai partnerséget hirdetett Kínával, ami része a Kanada által hangoztatott új globális realitásokhoz való alkalmazkodásnak. Trump úgy véli, hogy egy ilyen nyitás Kína felé az Amerikába irányuló, Kína felől érkező áruk kanadai áthidaló útvonalát teremtené meg.