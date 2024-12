Két limitált kiadású tagsági csomagot is meghirdetett a Wizz Air MultiPass és All You Can Fly néven. Az előbbi már el is kelt. Ez egy 12 hónapos tagság, amellyel egy havi fix összegért cserébe kedvezményesen utazhatunk a Wizz Air jogosult járatain.

Az igazi ínyenccsemege azonban az, hogy ismét elérhetővé vált az All You Can Fly tagság.

Ezzel több járatra is felülhetünk, a légitársaság közlése szerint a WIZZ hálózat összes járata igénybe vehető a tagsággal, és akár 72 órával az indulás előtt is foglalhatunk vele.

Az egyszeri tagsági díj kiegyenlítését követően utazásonként 10 eurós foglalási díjat kell fizetnünk, ezt azonban az első járat foglalásakor fedezi a tagsági díj.

Az All You Can Fly tagságot egy évre vásárolhatjuk meg, 600 euróért, vagyis nagyjából 248 ezer forintért. Hogy ez megéri-e vagy sem, arról már voltak korábban fejtegetések. Aki azonban lecsapna egy ilyen tagságra, annak érdemes sietnie, ugyanis mindössze 10 ezer darabot értékesít belőle a Wizz Air.