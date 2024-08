Az 599 eurós éves tagság, amely a Wizz Air teljes hálózatán (a belföldi útvonalak kivételével) hozzáférést biztosít az utazók járataihoz, elfogyott – írta meg a Corriere della Sera.

Az All you can fly, hogy a neve is mutatja, a korlátlan fogyasztás formulájából merít, ahol bármit el lehet fogyasztani, meghatározott fix áron. A Wizz Air 10 ezer ülőhelyet adott el néhány nap alatt. Ez azonban a fapados társaság össz utaslétszámához képest korlátozott szám: a társaság ugyanis az idén 50 millió utast reptet.

Tíz euróért bárhova elrepülhet a Wizz Airrel, ha teljesít egy feltételt, 72 órával az indulás időpontja előtt választ a rendelkezésre álló úti célok közül.

A WIZZ All You Can Fly tagsági az első ilyen típusú program Európában és a Wizz Air az egyetlen légitársaság, amely ilyen sok járatot tesz elérhetővé alacsony áron. Az éves díjért cserébe egy éven keresztül a Wizz Air teljes hálózatán 9,99 euróért foglalhatnak jegyet a tagok, ezzel lehetőséget biztosítva, hogy akkor utazzanak, amikor csak szeretnének és mindezt alacsony jegyárak mellett.

A tagság egy utas számára 12 hónapig érvényes, az utasok 2024. szeptember 25-től foglalhatnak jegyet a Wizz Air hálózatában, amelyben 50 ország 200 városába repülhetnek 800 járaton.

A tagság az egyéb szolgáltatásokat, mint a poggyászfeladást, vagy ülőhelyválasztást nem tartalmazza, de a foglalás során a rendeléshez adható. A kártya csak nemzetközi utakra érvényes, belföldi járatokra nem.

A kártya igazán akkor éri meg, ha valaki 12 hónap alatt több mint 60-szor repül a légitársasággal, ami átlagosan havi 5 repülést jelent.

Az Index a Bild alapján számba vette a pro és kontra érveket a tagságival kapcsoltban.

Az 599 eurós repülési átalányár csak akkor éri meg, ha a következő pontok teljesülnek:

Ha az utas távkapcsolatban él valakivel, aki közel van egy Wizz-repülőtérhez.

Ha az utas két Wizz Airt is kiszolgáló repülőtér közelében él és dolgozik, és ingáznia kell.

Ha az utas megőrül a repülésért, és valószínűleg évente több mint 100 alkalommal fog utazni Wizz Airrel.

A repülési átalánydíj nem éri meg: