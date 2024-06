Mint azt kedden mi is megírtuk, az NNGYK kedden hivatalosan is közölte, hogy a Frontin 0,25 mg tabletta több gyártási tételének forgalmazását is felfüggesztette.

Az Egis Gyógyszertár Zrt. lapunkkal közölte, hogy a felfüggesztés ideje alatt a hivatal további vizsgálatokat rendelt el, ezek eredményétől függően dönt az érintett tételeket illetően arról, hogy visszavonja-e őket, avagy sem. Az Egis szerint a gyógyszerek patikai leadására jelenleg nincs lehetőséget.

A társaság úgy nyilatkozott, hogy folyamatosan ellenőrzi az általa gyártott és forgalmazott készítmények biztonságos felhasználhatóságát. Egy ilyen rendszeres, speciális körülmények között végzett stabilitásvizsgálat során figyelték meg az Egis szakemberei, hogy a 0,25 mg-os Frontin tabletta 100x kiszerelésének egyetlen gyártási tételének esetében az egyik szennyező kis mértékben, de túllépi a specifikációban meghatározott határértéket.

Az Egis szerint a jogszabályok megfelelően értesítették erről a hatóságot, amely elővigyázatosságból, minőségi hiba gyanúja miatt függesztette fel a gyógyszer több gyártási tételének forgalmazását és megtiltotta azok alkalmazását is.

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a minőségi hiba nem minden 0,25 mg-os Frontin tabletta készítményt érint, ahogy annak egyéb hatáserősségeit, vagyis a 0,5 és 1 mg-os tabletta készítményeket sem.

Vagyis egyelőre nem tudni, hogy a 0,25 mg-os erősségű nyugtatószer érintett tételeit visszavonják-e, ugyanakkor az ennél erősebb hatású készítményeket egyáltalán nem érinti a felfüggesztés.