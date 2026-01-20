Saját kezdeményezésére szerkezetátalakítási eljárás indult a BestByte Kft. ellen a Fővárosi Törvényszéken – hivatkozik a Sell Magazinra a Telex. A bíróság a nem nyilvános eljárásban ideiglenesen korlátozott moratóriumot rendelt el a cég 125 hitelezőjére vonatkozóan, ezáltal átmenetileg korlátozza a követelések érvényesítését.

A társaság pénzügyi helyzetét főként a lassú készletforgás, a magas készletállomány, és a kiterjedt bolthálózat jelentős fix költségei nehezítették – derült ki a laphoz eljutott, bíróságra benyújtott dokumentumokból. Mint írták, tavaly jelentős veszteséget halmozott fel a cég, a készletfinanszírozás és a szállítói kötelezettségek teljesítése pedig egyre nagyobb likviditási nyomást gyakorolt a BestByte működésére.

A mostani szerkezetátalakítási terv céljai között szerepel a veszteséges üzletek bezárása, a működési költségek csökkentése, és az online értékesítés súlyának növelése.

Az ügyre rálátó forrása nyomán a Forbes azt írja, a cég valóban küzd cashflow-problémákkal, de ami még ennél is kritikusabb, hogy a BestByte elveszítette hitelképességét, így a bank már nem hajlandó garanciát nyújtani. A forrás szerint a BestByte hivatalosan az apadó keresletre és a Temu elszívó hatására, és belső informatikai problémára is hivatkozott, és beszállítóinak azt ígérte, hogy decemberben feldolgozza az elmaradt számlák kifizetését.

Ám erre nem került sor ezért állítólag már egy olyan beszállítója sem maradt, amelyik kifizetés és bankgarancia hiányában új készletet lenne hajlandó küldeni a műszaki láncnak.

A probléma fő okozója a forrás szerint az, hogy „túlságosan nagyra nőtt” a cég, miközben a belső szervezeti struktúra nem követte le ezt a növekedést.

A PwC Magyarország szerint 2024-ben a BestByte volt a 11. legnagyobb forgalmú e-kereskedő Magyarországon. A 2009-ben alapított cég 2016 óta folyamatosan nyereséges, 2024-ben 346 millió forint volt az adózott eredménye, ami 16 százalékos növekedést jelentett az azt megelőző évhez mérten.