A tárcavezető bejelentette, hogy az elektromos egyik legfontosabb alapegységének gyártásában piacvezető Xinzhi úgy döntött, hogy a következő üzemét hazánkban építi fel. Az ötvenmilliárd forint értékű beruházás csaknem kilencszáz új munkahelyet teremt Hatvanban.

Szijjártó Péter rámutatott arra is, hogy a gyártás mellett komoly kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat a kínai cég Magyarországon, ezért harminc magasan képzett mérnököt is felvesznek.

Mint mondta, az elektromos autóipar még a fejlődésének korai stádiumában jár, ezért most igazán nagy szerepe van a kutatásnak és a fejlesztésnek.

A miniszter azt is leszögezte, hogy az utóbbi években sokat romlott Európai biztonsága és gazdasági versenyképessége, ezt a lejtmenetet pedig meglátása szerint a leginkább az tudná megállítani, ha a kontinens erősítené a szerepét az elektromos autóipar átállásban, és ezt a lehetőséget nem másoknak adná át.

„Magyarország élen jár ebben a folyamatban, hiszen Magyarország a globális autóipari megújulás egyik fellegvára és éllovasa" - szögezte le.