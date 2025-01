A Joker történetének eddigi legmagasabb összegét kínálja a játékosoknak a szombati sorsoláson, a tét 390 millió forint – adta hírül szerdai közleményében a Szerencsejáték Zrt.

A lottótársaság azt is jelezte, a hétvégi sorsoláson az Ötöslottón ennél is szebb pénzösszeget érhet a telitalálat.

Mint írták, a Joker önmagában nem játszható, csak kiegészítésként, ez azonban mit sem von le népszerűségéből. Ez az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó, az Eurojackpot, a Kenó, a Napi Mázli és a Luxor mellé kínált játék, mely 1993-ban debütált hazánkban. A 6 számjegy kisorsolása minden szombaton, az Ötöslottó sorsolásával párhuzamosan történik. Mostanáig a Jokeren elért legnagyobb nyeremény 386 751 950 forint volt még 2017-ben, a 18. játékhéten.

A szombati húzáson immár 390 millió forint a tét.

Emlékeztettek, a Joker nyereménye a rekordösszeg miatt különleges, ennél azonban egy nagyságrenddel nagyobb nyereményért is izgulhatnak ezen a héten a hagyományos lottójátékokat kedvelő szerencsevadászok. Az Ötöslottó ismét halmozódik, 14. hete nincs telitalálat, aminek köszönhetően

már 2,9 milliárd forintra duzzadt a játék főnyereménye.

Az elmúlt időszakban 364 négytalálatos szelvény született, ezek a nyertesek összesen 9,5 milliárd forintot vihettek haza. Érdekesség, hogy a legutóbbi jackpot óta két olyan sorsolás is volt, amikor a négyes találat több mint 3 millió forintot ért – ismertették.

Arra is kitértek, a kedvenc számok megjátszhatók a Szerencsejáték Zrt. megújult Okoslottó alkalmazásában is. Az applikációban lehetőség van a kedvenc számok eltárolására, a mobiltelefon megrázásával pedig akár véletlenszerűen generált számokat is megjátszhatnak a játékosok. Az alkalmazás további előnye, hogy minden nyeremény esetén üzenetet küld a felhasználónak – jelezte az állami társaság.