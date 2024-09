Nagy népszerűségnek örvendenek a szerencsejátékok, ráadásul sokan az offline lehetőségek helyett az interneten elérhető szolgáltatásokat választják. Nemrég vezettek be egy új, Dream Drop nevű játékcsaládot, amely a Vegas.hu tájékoztatása szerint berobbantotta a kattintásszámot és az érdeklődést a platformon.

A nemzetközi hálózatban működő játék több ország tétjeiből összeadódó főnyereménye a lottóéhoz hasonlóan halmozódik, így annak összege akár az egymilliárd forintot is meghaladhatja.

A cég közölte: már magyar győztes is született, aki nem sokkal a bevezetést követően zsebelhetett be 18 millió forintot. A jackpotra körülbelül másfél-két havonta lehet számítani. Nemzetközi szinten a forgalmazó nyilatkozata szerint az elmúlt két évben 12 nagy nyertest jelenthettek be, illetve ennek a többszörösét, akik további összegekkel gazdagodtak.

„Legújabb játékunk a slotjátékok izgalmát tovább pezsdíti az élő játék közben váratlanul megjelenő, extrém magas jackpottal” – mondta Tulik Ágnes, az oldalt üzemeltető LVC Diamond Kft. marketingigazgatója.

A szerencsejátékban 18 éven aluli és sérülékenynek minősülő személyek nem vehetnek részt. A túlzásba vitt játék mentálhigiénés problémákat okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet.