Utoljára november első hetében került társadalmi egyeztetésre, hogy változnak a palackvisszaváltási jogszabályok, azok az úgynevezett többutas palackokra vonatkoztak. Erről itt írtunk többet >>> Lázadtak már a vendéglősök is mert nyár óta nehézkes volt számukra a visszaváltás, volt olyan vállalkozó, akinek már külön raktárt kellett bérelnie az előre kifizetett, üres göngyölegek tárolására. A MOHU az Economxszal azt közölte: folyamatos a rendszerfejlesztés, a hatékony javaslatokat maguk is támogatják. Erről itt vannak a részletek >>> Aztán jött a limit is. Az új előírások alapján működnek a palackvisszaváltó automaták és tranzakciónként csak egy bizonyos összeghatárig adnak ki vásárlási utalványt. Itt írtunk azonban egy olyan szabályról, amelyet vélhetően kevesen ismernek, pedig jól járhatnak vele >>>