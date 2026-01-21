Meglehetősen összetett művelet a nyugdíjszámítás, és a sok egyéni tényező miatt felmerül a kérdés: a leendő nyugdíj a fizetés hány százaléka lesz és melyik fizetésé?

Az alapszabály úgy szól, hogy öregségi nyugdíjat 65. életéve betöltésekor bárki kérhet, de természetesen rendelkeznie kell elegendő szolgálati idővel. A Nők 40-nél más szabályok érvényesülnek, mivel ennek épp az a lényege, hogy a feltételek teljesülése esetén az érintett hölgyek a 65. születésnapjuknál korábban nyugdíjba mehetnek.

De a két legfontosabb faktor a számításhoz:

a szolgálati idő és

a nettó életpálya-átlagkereset.

Szolgálati időnek számít, ami alatt igazoltan megfizették utánunk a törvény által előírt nyugdíjjárulékot. A nettó életpálya-átlagkereset a nyugdíj összegének kiszámításához használt alap, amely az 1988. január 1. óta szerzett, járulékkal fedezett jövedelmek nettósított és a nyugdíjazás évére felértékelt (valorizált) havi átlagát jelenti. Tehát kiszámolják, hogy a 20-30 évvel ezelőtti fizetés most mennyit érne – ám itt közbeszól egy jókora félreértés.

Valójában nem a legutolsó kézhez kapott fizetésünkből számolják ki a nyugdíjunk összegét, hanem az 1988 óta szerzett összes fizetésünket arányosítva állapítják azt meg.

A hóvége.hu szerint az is olykor tévedés tárgya, hogy a szolgálati idő egyenlő pusztán a ledolgozott évek számával. A Magyar Államkincstár megfogalmazása szerint az a személy, aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll – például alkalmazott, egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás tagja –, és járulékot fizet, szolgálati időt szerez.

Emellett az is meghatározó, hogy mekkora az időtartama egyes pénzellátások folyósításának, avagy az ápolási díjtól a táppénzen és a rehabilitációs ellátáson át a gyermekgondozást segítő ellátásig.

Nyilvánvalóan a szolgálati idő hosszától függ, hogy a kiszámított életpálya-átlagkereset hány százalékát kapjuk meg induló nyugdíjként.

Konkrét példával illusztrálva kifejtették: 40 évnyi elismert szolgálati idő után a nettó életpálya-átlagkereset 80 százaléka jár ellátásként. Bár az egyéni életutak nagyon eltérőek, a valós átlagok azt mutatják, hogy ma Magyarországon a nyugdíjba vonulók az utolsó nettó fizetésük csupán 60-70 százalékát kapják kézhez.