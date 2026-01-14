A 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők több lehetőséggel is élhetnek: akár azonnal benyújthatják kedvezményes nyugdíjigényüket, de az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig később is bármikor beadhatják a kérelmüket. Érdemes nagyon alaposan megfontolniuk a nyugdíjba vonulás időpontjának időzítését, mert a döntés hosszú távon komoly anyagi következményekkel jár.

Havonta néhány ezer forinttal növelheti a juttatást, így hosszabb távon akár milliós pluszpénzt is jelenthet a megfelelő időpont megválasztása, és viszont, ugyanennyit bukni is lehet a rossz döntéssel.

Ráadásul az alacsonyabb összegű nyugdíj újraszámítását már nem lehet kérni azután, ha valaki túl korán adta be az igénylést - hívta fel a figyelmet a Nyugdíjguru szakértője.

Farkas András szerint az olyan élethelyzetekben, amikor valakinek nincsen munkája, nem megfelelő a munkahelye, rossz az egészségi állapota, vagy több időt szeretne a családjával tölteni, érdemes azonnal igényelni a Nők 40 kedvezményes nyugdíjat.

Előnyös a mielőbbi lépés azoknak is, akik nyugdíj mellett is szeretnének tovább dolgozni, ilyenkor ugyanis az igénylő járulékmentesen megkapja a keresetét, a munkáltató pedig mentesül a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó megfizetésétől.

Ha viszont nem állnak elő ilyen helyzetek, akkor érdemes megfontolni az igénylés későbbre halasztását.

A 40 évi szolgálati időt meghaladóan ugyanis évente 2 százalékkal emelkedik a nyugdíj összege.

Vagyis aki további munkával hosszabb szolgálati időt szerez, feljebb tornázhatja a nyugdíjszámításhoz szükséges nyugdíjszorzóját

- magyarázta a szakértő.