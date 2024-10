– foglalt állást Orbán Viktor miniszterelnök szombaton az X közösségi portálon.

A kormányfő szavai szerint Németország és az európai ipar már nem képes meggyőzni a bizottságot, hogy hozzon észszerű döntéseket. „De akkor ki képes rá?” – idézi az MTI Orbán Viktort.

The @EU_Commission is set to impose tariffs on Chinese EVs - a huge blow for the European economy and for the automotive industry in #Germany. Germany and European industry can no longer convince the Commission to be reasonable. But then, who can?