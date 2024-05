Magyarországon 2 gigawatt potenciálisan értékesíthető már termelő naperőművi kapacitás épült fel az elmúlt években, további 1 gigawatt pedig még megépítendő, de a tervezése és engedélyezése már olyan fázisban tart, ami már így is piacképessé teszi (ready to build). A kereslet is számottevő a sok szempontból elaprózódott piacon, azonban a tranzakciók költsége és átfutási ideje sem elhanyagolható tényezők