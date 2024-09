Jövő augusztusban a gyorsaságimotoros-világbajnokság, júliusban pedig a Superbike-vb fordulóját is megrendezik a Balatonfőkajár mellett elhelyezkedő Balaton Park versenypályán. A Superbike-vb mezőnye a július 25-27-i, a világbajnoki sorozatba tartozó MotoGP, Moto2 és Moto3 kategória versenyzői pedig az augusztus 22-24-i hétvégén látogatnak a Balaton melletti pályára.

A MotoGP 33, a Superbike pedig 35 év után tér vissza Magyarországra, a Balaton Park Circuiten pedig még végrehajtanak néhány kiegészítő fejlesztést, hogy a pálya megfeleljen a rendezéshez szükséges, úgynevezett Grade A licencnek.

A szerződést 10 évre írták alá 2025-től 2034-ig, a Balaton Parkkal pedig három évre szól az együttműködés a promóteri és szervezői feladatokat ellátó, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-vel. Weingartner Balázs, a cég igazgatósági elnöke emlékeztetett rá, hogy 2019 augusztusában került sor az első „komolynak vehető” tárgyalásra a versenysorozatok jogtulajdonosával, a Dorna Sports-cal.

Kiemelte a motoros versenysorozatok magyarországi futamainak megrendezésével járó turisztikai előnyöket, és úgy fogalmazott, a balatoni régiót ezek az események felhelyezik a világtérképre.

Az eredeti megállapodásunk 2024-től 2033-ig szólt, ezt módosítottuk most 2025-től 2034-ig tartóra. A jegyárak vizsgálata még folyamatban van, de azt gondolom, hogy mind a magyar, mind pedig a nemzetközi fizetőképes kereslet számára megfizethetők lesznek

– nyilatkozta Weingartner.

1992 után újra Magyarországon

Carmelo Ezpeleta emlékeztetett arra, hogy az 1992-ben, a Hungaroringen megrendezett verseny után ugyan nem tudtak visszatérni Magyarországra, de végig tartották a kapcsolatot a magyarokkal. Mint mondta, rendkívül fontos ez az ország a számukra, és mindannyiuk kívánsága az volt, hogy valamikor visszatérjen ide a gyorsaságimotoros-vb mezőnye.

A sajtótájékoztató végén Talmácsi Gábor, a 125 köbcentiméter (most Moto3) 2007-es világbajnoka mutatta be a pályát és a tervezett módosításokat, valamint azt mondta, a 2-es és a 10-es kanyar közötti szakaszon terveznek mobil lelátókat építeni, így akár napi 40 ezer, vagy valamivel több néző is a helyszínen élvezheti a versenyeket.

„A MotoGP kategória motorjaival az előzetes számítások szerint nagyjából 1:35-1:40 perces köridőt lehet majd elérni a pályán, ennek értelmében akár 30 körös is lehet egy futam, ami azért nagy öröm, mert így a szurkolók hosszabb ideig élvezhetik a pályán zajló akciót” – fejtette ki Talmácsi Gábor.