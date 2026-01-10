Magyar Péter a Fidesz-kongresszus végére időzített posztjában közvetlenül szólította meg Orbán Viktort, lepártfőtitkározva a miniszterelnököt. Szerinte a Fidesz korszaka kifulladt, és Magyarország ennél „biztosan többet érdemel”. A „biztos választás” kormányzati szlogent kifordítva azt írta: a Fidesz legfeljebb az orbáni oligarcháknak jelent biztonságot, a magyar embereknek viszont biztos lejtmenetet.

A politikus hangsúlyozta: szerinte a kormánypárt eladósította az országot, leépítette az egészségügyet, szétverte a gyermekvédelmet, megélhetési válságot és inflációt okozott, nem hozta haza az uniós forrásokat, és tudatosan próbált gyűlöletet kelteni magyar és magyar között.

Foci, cserepad és „kilopott levegő”

Magyar Péter a miniszterelnök gyakran használt futballhasonlatait is visszafordította. Úgy fogalmazott: ha egy jó csapaton nem kellene változtatni, akkor nem cserélték volna le a Fidesz jelöltjeinek felét. Szerinte ez azt jelzi, hogy a csapat kieső helyen áll, a cserék pedig már elkéstek.

Az edző és a mentalitás a régi

– hangoztatta, majd hozzátette: „ha egy csapatnál a levegőt is kilopják a labdából, akkor ott nem lesz bajnokavató.”

Magyar Péter három dolgot teljes bizonyossággal állít:

Ez volt Orbán Viktor utolsó pártkongresszusa miniszterelnökként, tavasszal a választók leváltják a jelenlegi kormányt, a TISZA Párt vezette új kormány megtartja a jó intézkedéseket, az Orbán-kormány hibáit és bűneit pedig kijavítja.

Ígéretei között adócsökkentést, nyugdíjemelést, a gyermekvédelem rendbetételét, az egészségügy megmentését, a vidék felemelését, az uniós pénzek hazahozatalát és a „féktelen korrupció” megállítását sorolta fel.