Menczer Tamást Budakeszi Chuck Norrisaként konferálta fel Szentkirályi Alexandra a Fidesz-kongresszusán. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról beszélt, most jön az igazi hajrá, és a következő hónapokban inkább végzi naponta tíz ember munkáját, minthogy aztán négy évig azt kelljen néznie, hogy tönkreteszi a hazát egy hazug embert. Menczer szerint minden szó szerint igaz, amit mondanak a Tisza Párt elnökéről.

Állítása szerint a Fidesz vezet, és ők az esélyesei a választásnak. Ennek három oka van:

A Fidesz-kormány tudja megvédeni az országot a háborútól és minden más veszélytől. A Fidesz képviselői képesek valóban tenni választókerületükben élőkért. Orbán Viktor.

Ezután Magyar Péternek azt üzente, élvezze ki a következő három hónapot, mert semmije nem marad neki április után. „Melegszik a pite, Peti.” – mondta.