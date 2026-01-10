Menczer Tamást Budakeszi Chuck Norrisaként konferálta fel Szentkirályi Alexandra a Fidesz-kongresszusán. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról beszélt, most jön az igazi hajrá, és a következő hónapokban inkább végzi naponta tíz ember munkáját, minthogy aztán négy évig azt kelljen néznie, hogy tönkreteszi a hazát egy hazug embert. Menczer szerint minden szó szerint igaz, amit mondanak a Tisza Párt elnökéről.
Állítása szerint a Fidesz vezet, és ők az esélyesei a választásnak. Ennek három oka van:
- A Fidesz-kormány tudja megvédeni az országot a háborútól és minden más veszélytől.
- A Fidesz képviselői képesek valóban tenni választókerületükben élőkért.
- Orbán Viktor.
Ezután Magyar Péternek azt üzente, élvezze ki a következő három hónapot, mert semmije nem marad neki április után. „Melegszik a pite, Peti.” – mondta.
