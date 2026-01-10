Miután Magyar Péter is megtudta, hogy 'Biztos választás' lett a Fidesz szlogenje, ugyanezen a néven a Tisza Párt domaint regisztrált, hogy, a pártelnök szavaival élve, ahol tudnak, segítenek.

A Facebook-posztjában Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a honlapról többek között az derül ki, hogy a Fidesz azért biztos választás, mert biztos, hogy eladósítják az országot, leépítik az egészségügyet, tönkreteszik a gyermekvédelmet és szabadon engedik az embercsempészeket. Ezen kívül egy tucat pontban sorolja, mik az Orbán-kormány azon eredményeit, amelyre szerinte biztosan nemet mondanak a magyarok.

A Telex azt írja, hogy a .hu Domain Nyilvántartó oldalán bárki rákereshet, az oldalon az látható jelenleg, hogy reggel fél 9 óta feltételesen regisztrált státuszban van a honlap.