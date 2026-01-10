„Húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra. Készen állok, mert már megint a legjobb korban vagyok” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz kongresszusán a Hungexpón. Ezután megemlítette Hisz Csin-pinget, Donald Trumpot és Vlagyimir Putyint is, mint nála erősebb országvezetőket, akikhez képest szerinte

nem csoda, ha ő maga zöldfülűnek érzi magát.

Közölte, 41 új képviselő-jelölttel indulnak neki 65 régi mellett a választáson, mivel a megújulásra szükség van, mert szerinte „a Fidesznél már csak a Fidesz a jobb”. Elmondása szerint a nemzedékváltás is rendezetten és átgondoltan történt a pártban. A miniszterelnök szerint higgadt, magabiztos, tapasztalt jelöltekről van szó.

Orbán Viktor úgy látja, az országnak kiszámíthatóságra, biztonságra és tapasztalatra van szüksége. Szerinte ha létezik Fidesz-minőség, az a bajtársiasságot jelenti, ő pedig erre a legbüszkébb, Magyar Péterre pedig ezen a ponton mint a kivételt erősítő szabályként utalt.

Szerinte esélye sincs egy 26 fős csipetcsapatnak arra, hogy az országban összefogást teremtsen. „Lehet NER-ezni, de egy nemzet életében nincs fontosabb, mint az összefogás, mint a nemzet jövőjébe vetett közös hit, a nemzeti együttműködés.” – mondta. Rámutatott, hogy ez a bajtársiasság lehetőséget ad az őszinteségre, egyenes beszédet teremt. Ez egy olyan különös dolog a világban Orbán meglátása szerint, ami megváltozott, az azonban nem látszik, hogy végleg vagy sem, de „nem jó.” Hangsúlyozta, teret nyert a világban a komolytalanság, és össze-vissza lehet hazudozni, és ez történik a magyar politikában is. Ugyanakkor ez szerinte nem a Fidesz világa, és a saját hite szerint nem is a magyaroké. „Nálunk nem válhat megszokottá a hazudozás” – mondta.

Orbán arról is beszélt, hogy szerinte a Tisza és a DK is támogatja az EU új migrációs paktumát, annak gyorsított bevezetését és rendre megszavazzák azt az EP-ben. Figyelmeztetett azonban, hogy minden ilyen kísérletet vissza fog verni.

Úgy látja, hogy aki nem a Fideszre szavaz, az a migráció szavaz, ami pedig antiszemitizmust hoz magával. Hangsúlyozta, a zsidók már elhagyják Nyugat-Európát, akik Budapesten is csak azért vannak biztonságban, mert a kormány megvédi őket. Szerinte erős a liberális hagyomány Budapesten, de meg kell érteni, hogy bajt hoz a zsidó közösségre a liberalizmus, és egyedül a Fidesz tudja őket megvédeni.

Hahó, fiatalok!

Orbán Viktor ismét megragadta az alkalmat, hogy beszédében a fiataloknak üzenjen. Úgy fogalmazott, szerinte a Tisza és a DK hadigazdaságot akarnak bevezetni, aminek könyörtelenek a törvényei, Brüsszel pedig már döntött arról, hogy háborúba mennek és majd a történészek rendelkezésére áll, ha a megírják, hogyan sodródott Európa háborúba, ráadásul úgy akar Brüsszel szerinte háborúzni, hogy nincs pénze rá, ami eddig 270 milliárd euróba került.

Hahó, magyar fiatalok, ha a Tiszára és a DK-ra szavaztok, a saját jövőtek ellen szavaztok – mondta a miniszterelnök. Hangsúlyozta, szerinte „Herr Weber” a Tisza főnöke, aki a háború legnagyobb uszítója.

Orbán azt kérte a fiataloktól, hogy hallgassanak az eszükre és csatlakozzanak hozzájuk, mielőtt Weber besorozza őket. „Ezt csak egyszer ronthatjátok el” – tette hozzá. Hangsúlyozta: ha Brüsszel mellé áll a magyar kormány, és a gazdaságot átszervezi, akkor „kedves fiatalok, nektek annyi.”

Orbán arra is utalt, hogy szerinte Magyar Péter már megbukott, mivel szerinte aki önmerényletről, választási csalásról és berepülő drónokról beszél, az már a választási vereségét magyarázza. Azután azt javasolta a Tisza Pártnak, hogy fussanak Brüsszelig, ahol majd „Manfred papa megvigasztalja őket.”