Somogyban 8 év alatt egészen konkrétan a harmadára csökkent a közmunkások száma – írja a Sonline.

A portál által megkérdezett polgármesterek úgy vélik, ha anyagilag jobban megbecsülnék a közfoglalkoztatottakat, akkor sokan állnának sorba. Kurucz Gábor, Várda polgármestere arról számolt be, hogy jelenleg mindössze 5 közmunkásuk van, de volt olyan év, amikor majdnem 30-an dolgoztak a falunak.

– Sokkal több értékteremtő munkát tudnánk elvégezni, ha lenne még emberünk – emelte ki Kurucz Gábor. – Jövőre talán lesz erre lehetőségünk, mert nemrég hárman jelentkeztek a hivatalban, hogy szeretnének közmunkásként dolgozni majd.

Tudnának adni nekik és a meglévő brigádnak is bőven feladatot. A temetőben is sok a munka, és az önkormányzat épületeiben is lenne mit felújítani. Nemrég voltak náluk ellenőrizni a közmunkásokat – mondja a polgármester:

Nagyon örültek annak, hogy nemcsak fűnyírásra használjuk őket, hanem komolyabb feladatokat is rájuk bízunk

– tette hozzá.

Bőszénfán hatan dolgoznak az idei közfoglalkoztatási programban.

– Nehéz helyzetben vannak a települések, lassacskán leépül majd a közmunkarendszer – hangsúlyozta Nyitrai István polgármester. – Csökken a felvehető emberek száma, kevés a jelentkező és a fizetés sem valami sok.

Az a baj, hogy ha nem változik a helyzet, akkor az elmúlt 20–25 évben megteremtett értékeink, mint a tó, a park, a kerékpárút az enyészeté lesznek

– tette hozzá a bőszénfai polgármester.

A közfoglalkoztatási portálon elérhető adatok szerint – minden mintaprogramot figyelembe véve – Somogyban jelenleg 2636 közmunkás dolgozik. Csaknem 8300-al kevesebb, mint 2016-ban.