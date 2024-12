Lázár János a hódmezővásárhelyi Rádió7 Közös nevező című műsorának volt a vendége csütörtökön. Arról beszélt, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amelynek 5800 saját autóbusza van, és emellett még egy vasúti szolgáltatást is fenntart, amiben négyből három vasút pontos és eggyel akadnak problémák.

Azt ugyan elismerte, hogy ez rosszabb arány, mint Európa átlaga, azonban nem gondolja, hogy minden tekintetben elviselhetetlen.

A tárcavezető ezt annak apropóján említette meg a Szegeder szemléje szerint, hogy milyen fejlesztések kezdődnek meg jövőre és azután. Azt is megjegyezte, hogy az idén márciusban életbe lépett, szerinte sikeres tarifareform ötlete mellett csak Orbán Viktor állt ki, amikor felvetette.

Azt is elmondta a műsorban, hogy eddig azért nem jutott elég pénz vasútfejlesztésre meglátása szerint, mert meg akarták nézni, hogy az embereknek kell-e ez a közszolgáltatás, és mivel a magyarok árérzékenyek, ezért olcsóbbá tették.

Gyorsan hozzátette azonban, hogy most már világosan látszik, hogy van igény a vasútfejlesztésre, amit jövőre el is indítanak, és amiről a január 7-i Közlekedésinfón árul majd el többet. Szerinte komoly és érdemi átalakítások jönnek, amiben digitalizáció, utaskomfort és komoly minőségi változás is lesz már a 2025-ös nyári szezontól kezdődően.