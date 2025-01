Január 2-án 12 órától a járványügyi helyzet miatt a Semmelweis Egyetem (SE) Klinikai Központjának betegellátó szervezeti egységeinél látogatási korlátozást és tilalmat, valamint kötelező maszkhasználatot rendeltek el, közölte az SE. Az előírás visszavonásig érvényes.

A tilalom alól kivételt képeznek:

az életveszélyes állapotú vagy életvégi ellátásban részesülő betegek hozzátartozója vagy hozzátartozói, előzetes klinikavezetői engedély alapján;

a kiskorú betegek szülei vagy törvényes képviselői közül egy szülő, törvényes képviselő, aki folyamatosan a gyermek mellett tartózkodhat;

a Neonatális Intenzív Centrumokban (NIC/PIC) fekvő újszülöttjét látogató édesanya, és a szülészeti részlegeken a vajúdás és szülés idején az apa;

valamint egyéb, különleges esetek, a betegellátó szervezeti egység vezetőjének engedélyével.

A rendelet értelmében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk a betegellátó szervezeti egységekben a betegellátási területeken és a várótermekben. Az előírás minden egészségügyi dolgozóra, betegre és látogatóra vonatkozik, kivéve a 6 év alattiakat és a mentálisan érintett betegeket. A maszkokat az intézmény területén a szabályoknak megfelelően kell használni, szükség esetén az intézmény biztosítja az egyszer használatos maszkokat. Emellett a rendelet felhívja a figyelmet a kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára is.

Látogatási tilalmat vezettek be a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campusán működő Belgyógyászati Klinika B és C épületében is. Az A épületben továbbra is érvényben van ez a rendelkezés. A december 31-től érvényes teljes körű korlátozás visszavonásig érvényes.

Nőhet a betegek száma

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint a szennyvízben az Influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban emelkedik. Az 51. naptári héten Budapest Észak-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, valamint Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Tatabánya és Veszprém esetében volt kimutatási határ felett az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége. A hatóság szerint a következő egy-két hétben a fertőzések számának emelkedése várható.