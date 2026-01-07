Még el se jött 2025 vége, már novemberben nagybevásárlást tartott a lakosság, jelentős mennyiségű állampapírt vettek a háztartások. Mint az a Magyar Nemzeti Bank szerdán frissített adataiból kiderül, november végén – névértéken – majdnem 13 300 milliárd forintnyi magyar állampapírral rendelkezett a lakosság.

Ez egy hónap alatt 147 milliárd forintos felfutás, az állomány pedig új történelmi rekord. A háztartások nettó vásárlók voltak, 184 milliárd forinttal vásároltak többet, mint amennyiből megváltak. A hirtelen jött pluszkereslet az állampapírpiacon több dologgal magyarázható: szerepe lehetett a visszamenőlegesen korrigált nyugdíjaknak, vagy a háromgyerekesek adókedvezményének.

A bankok és a külföldi befektetők inkább eladták az állampapírokat

A magyar bankok novemberben nettó eladók voltak, 72 milliárd forinttal több állampapírt adtak el, mint amennyit megvettek. A külföldi kötvénytulajdonosok is hasonlóan gondolkodtak, közel 150 milliárddal csökkentették kitettségüket a magyar államadósság finanszírozásában. Döntésük aligha véletlen, novemberben külföldi intézményi befektetők portfóliójában lévő állampapírok piaci értéke 406 milliárd forinttal csökkent, ennek magyarázata az, hogy novemberben a hosszú kötvényhozamaink emelkedtek (a 10-éves referenciakötvény hozama a hónap elején 6,85 százalék volt, a hónap közepén ez majdnem 7,2-ig ment fel), vagyis a náluk lévő, korábban megvett kötvények piaci értéke csökkent.

November végén így nézett ki a top-finanszírozók köre (forint állampapírok):

lakosság: 13 296 milliárd forint (2,8 százalékos növekedés 2025-ben)

külföld: 17 950 (+11,4 százalék)

magyarországi bankok: 13 048 milliárd forint (+3,4 százalék)

Folyamatos a beáramlás az alapokba

Nem meglepő módon továbbra is folyamatosan a lakossági pénzek beáramlása a befektetési alapokba, novemberben a vásárlások-visszaváltások eredője 101 milliárd forint. Egyébként a háztartások 2022 márciusa óta minden hónapot nettó vásárlóként zártak. 2025 november végére a befektetési alapokban lévő lakossági vagyon meghaladta a 13 ezer milliárd forintot.

A magyar tőzsde kevésbé mozgatta meg a magánbefektetők fantáziáját, mindössze 20 milliárd forint plusz tőkét csoportosítottak hazai részvényekbe. Pedig akik rendelkeztek BÉT-en jegyzett részvényekkel, csak novemberben 110 milliárd forintot kereshettek. A hónap végén a lakossági kézben lévő hazai részvények értéke 2800 milliárd forint volt.