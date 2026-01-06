Nem pihentek a befektetők, az év első napjaiban is aktívan vásárolták a lakossági állampapírokat. Szokás szerint a Fix Állampapír volt a legkeresettebb, ebből 41 milliárd forintnyi kelt el a kincstárnál, illetve a forgalmazó bankoknál.

A kötvény népszerűsége érthető, az éves 7 százalék kamat bőven az infláció feletti, a hozam pedig a negyedéves kifizetések miatt még egy kicsivel magasabb is, évi 7,18 százalék.

Az év végén Fix Állampapírban mintegy 3630 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkezett a lakosság.

Jutott pénz január első hetében Magyar Állampapír Pluszra is, ide 17 és fél milliárd forint friss tőke áramlott. A magasabb kamatra váltó Bónusz kötvény egyelőre nem mozgatta meg a befektetők fantáziáját, a kereslet csak 3 és félmilliárd forint volt, ennél több fogyott a kincstári takarékjegyekből is (9,4 milliárd).

Összesen 72,6 milliárd forinttal zárult az első héten a lakossági kötvényértékesítés.