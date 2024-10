Így fogalmazott a közgazdász, szociológus, egyetemi tanár a Konkrétan Rónai Egonnal című podcast műsorban. Utalt arra is, hogy ezért állíthattak le bizonyos beruházásokat év közben, és ezért is kap „szegény Lázár János”, építési és közlekedési miniszter kevesebb pénzt a vasúti közlekedés rendbetételére. A beszélgetésben szóba került az is, hogy Navracsics Tibor a minap azt mondta, amit az uniós forrásokból megkaphattunk, az már érkezik, és a többi év végéig „majd kimúlik”. Pogátsa Zoltán szerint Navracsics Tibor már többször, több időpontot is bejelentett, miközben az egész hercehurca kormányzati döntéseken múlik. Orbán Viktor kormánya az uniós pénzhiányt részben az egymilliárd eurós kínai gigahitelből próbálja meg fedezni – tette hozzá Pogátsa Zoltán. A közgazdásszal készült beszélgetés ITT tekinthető meg.