Az elemzők már tudják, mikor lesz 420 forint egy euró

Ma már járt 416 forint felett is az euró-forint árfolyam, azonban az elemzők szerint jövőre átlépjük a 420 forintos lélektani határt is. Az ING Bank pesszimistább még a Matolcsy György-féle jegybanknál is és 4,2 százalékos inflációval számol.