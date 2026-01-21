Az elmúlt évtizedekben általánossá vált, hogy a szervezet egyre ritkábban jut valós regenerációhoz. Az úgynevezett 24/7 terhelés nem egyetlen rossz szokás, hanem a terhelések összeadódó mintázata. A 24/7 terhelés négy irányból érkezik: felborul a napi ritmus, hiányzik a regeneráció, rosszul táplálkozunk és rendkívüli stresszterhelésnek vagyunk nap, mint nap kitéve – mondta Balázs Anna, a CMC Déli Klinika alapító, orvosigazgatója egy háttérbeszélgetésen.

A longevity orvosi értelemben a legdinamikusabban fejlődő terület, nem az a cél, hogy megtaláljuk az örök élet elixírjét, hanem a jó minőségben megélt élettartamot szeretnék meghosszabbítani. A klinika egy komplex, személyre szabott longevity programot dolgozott ki, a pácienseknek lehetősége van arra, hogy ha változtatnak az életmódjukon, akkor tovább élhetnek egészségben.

A betegségek a megjelenés előtt már jeleket adnak

Az orvostudomány fejlődése lehetővé tette, hogy olyan mély elemzésekkel, precíziós diagnosztikai módszerekkel dolgozzanak, amelyeket a hagyományos labor nem lát. Példaként említette, hogy amíg a rutin labor 30 paramétert vizsgál, a precíziós laborvizsgálat során 80 paramétert elemeznek.

A betegségek kialakulását, a genetikai, környezeti, az életmód hatások és az életkor is befolyásolja. Az utóbbi időben új fejlemény, hogy az életmód és környezeti hatások kiváltanak epigenetikai hatásokat, bizonyos géneket be-és kikapcsolnak, ha pedig átíródik a gének működése az sok mindent meg tud változtatni – tette hozzá Balázs Anna.

Egy rettegett betegség Balázs Anna szerint nem tud kiderülni csak hirtelen, pillanatszerűen, ezek a betegségek sokkal korábban már jeleket adnak, akár 15-20 évvel hamarabb.

A krónikus betegségek a teljes betegségterhelés kétharmadáért felelősek, egy európai statisztika szerint a 65 év felettiek 32 százaléka legalább 2-3 krónikus betegséggel él együtt, és 20 százalékuk 4-5 krónikus betegséggel küzd. Az látszik, hogy 55 év felett az emberek 60 százaléka két-három krónikus betegséggel él együtt. Ez az állapot pedig jelentős életminőség romlást okoz.

Beindul a dominóhatás

A betegségek kialakulásának origója az anyagcserezavar. A szervezet nem tudja feldolgozni a tápanyagokat és ez egy dominóhatást indít el. A probléma hosszasan, csendben fejlődik, és a végén súlyos betegségeket okoz. Például inzulinrezisztenciát okozhat, szív-és érrendszeri betegségek jelentkezhetnek, elhízáshoz vezethet, vagy daganatos betegségek alakulnak ki. Példaként említette Balázs Anna, hogy az inzulinrezisztenciát nehezen lehet diagnosztizálni, általában a rutin laborleletek normálisak a betegséget megelőző 10-15 évben. De ma már vannak szenzorok, szöveti cukormérő eszközök, amelyek pontosan, egyénileg megmutatják, hogy mi okozhat vércukor csúcsot.

Az úgynevezett dominóhatás megállítható, példaként említette, hogy az inzulinrezisztenciánál odafigyeléssel, akár 2-3 nap alatt pozitív változást lehet elérni.

A túlsúly és az elhízás globálisan népegészségügyi probléma. 2050-re 3,8 milliárd felnőtt, valamint 746 millió gyermek lesz túlsúlyos. Az elhízás zsírmáj kialakulásához és cukorbetegséghez vezethet.

Az elmúlt 30 évben az 50 éves kor alattiak között 80 százalékkal megnőtt a daganatos betegségek száma. A betegségek többsége anyagcsere alapú elváltozás miatt alakul ki – sorolta az egészségügyi problémákat a szakember.

Ha nem teszünk semmit, akkor a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a daganatos betegségek is egyre gyakoribbak lesznek.

Sokan félnek a kockázatokat megismerni, de annak az a vége, hogy előbb utóbb szembesülsz a következményekkel

– emelte ki a Balázs Anna.

Akár plusz 18 évet is lehet nyerni

Több mint 700 ezer 40 és 99 év közötti ember bevonásával készült elemzés azt mutatja, hogy az életmódváltást sosem késő elkezdeni, a 60 éves korban elindított változás is 16-18 évvel hosszabb, jó életminőségben megélt élettartammal társulhat. Miközben sokan a jelenlegi életük akár 16 százalékát, 10-15 évet romló életminőség mellett élik.

Az orvosigazgató kiemelte, az alapprogram félévente 20 percet vesz igénybe. A vizsgálatokat csomagban kínálják, éves bérleteik vannak, az alapprogram díja 120 ezer forint, ez havi 10 ezer forintot jelent.

A tartós életmód változást úgy lehet véghez vinni, ha apró dolgokon változtatunk. Ha a szervezet egyéni reakciójára kíváncsi valaki, akkor arra a logevity rendszerek a legjobb megoldások. Kérdésünkre válaszolva Balázs Anna elmondta, hogy privát és vállalati ügyfeleik is vannak, a cégek számára egyre fontosabb a humánerőforrás megtartása. Kiemelte az anyagcsere dominóhatás felismerése nem félelemkeltés, hanem időablak. Ha a testben zajló folyamatot akkor veszik észre, amikor még csak néhány paraméter nem stimmel, akkor esély van annak megállítására, visszafordításra.