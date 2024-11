Megszületett a legújabb Covid-vakcinák vásárlására kiírt közbeszerzés eredménye, írja a Telex. Az eljárás papírforma szerint zárult: hivatalosan ugyan nyílt volt, de miután a kiírásban megszabott feltételeket úgy határozták meg, hogy azoknak kizárólag a Moderna felelt meg, végül valóban ez az egyetlen cég tett ajánlatot, és a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ebből az egyetlen ajánlatból ki is választotta a Modernáét, mint nyertes ajánlatot.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a Magyar Kórházszövetség Medicina Fórumán azt mondta, hogy reményei szerint jövő héten elindulhatnak az autók a vakcinákkal és a háziorvosoknál lehet majd az oltásért jelentkezni.

A vakcinák közbeszerzését három korosztályokra bontották. három részletben írták ki, és a középsőre még a Moderna sem adott be ajánlatot, így a 12–16 évesek Covid-vakcina nélkül maradhatnak.

Az NNGYK három részletben kért ajánlatot, három különböző korcsoportra, 250 ezer adag vakcina szerezhető be.

Magyarországon hónapok óta nincs Covid-vakcina, miután augusztus végén lejárt az egy éve beszerzett összes maradék adag szavatossága. Az NNGYK sokáig semmit nem árult el arról, hogy mikor és milyen vakcina érkezhet, csak annyit közöltek, hogy folyamatban van a beszerzése. Október közepén aztán megjelent a közbeszerzési adatbázisban az új vakcinák vásárlására kiírt közbeszerzés, amelyből világosan kiderült, hogy mennyi oltást veszünk; nagyjából kiszámolható volt, hogy ezek mikor érkeznek meg; és – bár ez feltehetően nem állt az NNGYK szándékában – azt is ki lehetett belőle olvasni, hogy várhatóan melyik cégtől fogunk vásárolni.

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ (ESK) október eleji összefoglalója szerint már augusztus végétől elkezdett felfutni, majd szeptember végére megugrott a hazai Covid-fertőzések száma, nagyjából úgy, ahogy az tavaly is történt. Az NNGYK légúti figyelőszolgálatának adatai is azt mutatják, hogy az akut légúti fertőzéseket október közepére egyre nagyobb arányban a Covidokozta, és a súlyos légúti fertőzéssel kórházba kerülők nagy része is a Covid miatt szorult kezelésre. Egy évvel ezelőtt december közepén érte el a csúcsát a Covid-hullám – tette hozzá az ESK. Az eddigi adatok alapján idén is erre számíthatunk.