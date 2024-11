A Moderna nettó nyeresége 13 millió dollár, részvényenként 3 cent volt a harmadik negyedévben, ahhoz képest, hogy tavaly 3,63 milliárd dolláros, részvényenként 9,53 centes nettó veszteséget termelt.

A biotechnológiai vállalat közelmúltban azt jelentette be, hogy csökkenti kiadásait, hogy 2027-ig 1,1 milliárd dollár megtakarítást érjen el, miközben megpróbál kilábalni Covid üzletágának gyors hanyatlásából. A vállalat most azt tervezi, hogy az év vége előtt benyújtja a kísérleti „következő generációs” Covid-vakcina, a Covid és az influenza elleni kombinált oltásra az engedélykérést – írta meg a CNBC. A Moderna idén kérvényezni fogja annak az RSV-oltóanyagának jóváhagyását is, amely a 18 és 59 év közötti, magas kockázatú felnőtteket célozza meg.

A Moderna azt is közölte, hogy a legújabb Covid-oltás előnyeit abban is érzékelték, hogy az Egyesült Államokban három héttel korábban kaphatták meg az engedélyt, így a korábbi bevezetés magasabb eladási számot eredményezett – mondta a Moderna vezérigazgatója, Stéphane Bancel. Az oltóanyag bevezetésének első hetében a vállalat kétszer annyi terméket szállított világszerte, mint 2023-ban – tette hozzá.

Íme, mit jelentett a Moderna a harmadik negyedévről a Wall Street várakozásaihoz képest, az LSEG elemzői körében végzett felmérése alapján:

Részvényenkénti eredmény: 3 cent, a várható 1,90 dolláros veszteséggel szemben

Bevétel: 1,86 milliárd dollár a várt 1,25 milliárd dollárral szemben

A Moderna a harmadik negyedévben 1,86 milliárd dolláros árbevételt könyvelt el, ami csak valamivel magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 1,83 milliárd dolláros bevétel. A teljes összeg legnagyobb része a Covid-oltásból származott, beleértve az 1,2 milliárd dolláros amerikai eladásokat és nagyjából 600 millió dollárt a nemzetközi piacokon.

A biotechnológiai vállalat jelenleg 45 termék fejlesztésén dolgozik, és a következő három évben 10 terméket dob piacra, különálló influenza elleni oltást, személyre szabott rákoltást a Merck kel együttműködésben, és a látens vírusok elleni oltásokat is.