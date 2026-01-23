Fontos jubileumhoz érkezett Budapest villamosflottájának megújulása: forgalomba állt a 100. alacsonypadlós CAF-villamos – a jelenlegi beszerzés 27. járműve –, amely kényelmesebb és akadálymentes utazást biztosít az utasok számára. A fejlesztés az IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012 azonosító számú, „51 db CAF-villamos beszerzése Budapest részére” című projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával; a vissza nem térítendő támogatás összege 54,15 milliárd forint – írta a Budapesti Közlekedési Központ.

A flotta mérete egyébként a gyártó számára is tekintélyes: a teljes, 124 darabos állomány a világ egyik legnagyobb CAF-flottáját jelenti majd egy városban.

A CAF-ok beszerzése több ütemben zajlott.

A legutóbbi két szállítási periódusban, 2015 és 2021 között összesen 73 CAF-villamos (56 rövid és 17 hosszú) állt forgalomba. A most átvett jármű a jelenleg is gyártás alatt álló, 51 darabos flotta 27. tagja.

A 100. CAF forgalomba állása alkalmából a BKK nyilvános bemutatót tartott, ahol Karácsony Gergely elmondta: „Budapest jövője szempontjából kulcskérdés a közösségi közlekedés folyamatos megújítása. Idén éppen húsz éve, hogy forgalomba álltak a fővárosban az első alacsonypadlós villamosok, ma pedig már a járműpark közel fele ilyen kialakítású – többek között a korszerű CAF-szerelvényeknek köszönhetően. Egyetlen más típusból sem közlekedik ennyi Budapesten, így a CAF-villamosok mára a városkép meghatározó elemeivé váltak.”

A főpolgármester emlékeztetett, ezeket a járműveket a mozgásukban korlátozottak, a babakocsival közlekedők, az idősek és a nehezebben mozgók is méltó módon tudják használni – ezt pedig civilizációs kérdésnek tekinti. „Ha azt kérjük a budapestiektől, hogy autóik helyett a közösségi közlekedést válasszák, joggal várják el, hogy a járművek akadálymentesek, klimatizáltak és kényelmesek legyenek. Nem tágítunk a célunktól, hogy további modern járművek álljanak szolgálatba, amihez elengedhetetlen, hogy Budapest hozzáférjen a rendelkezésére álló európai uniós forrásokhoz.”

„A BKK célja, hogy mind többen válasszák a közösségi közlekedést a mindennapi utazásaik során" – mondta Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese. Hozzátette, a járművek hatékony üzemeltetéséhez azonban nemcsak új szerelvényekre, hanem megfelelő műszaki háttérre is szükség van: korszerű kocsiszínekre, felújított pályahálózatra és megbízható energiaellátásra. „Ennek előkészítését az elmúlt években megtettük, finanszírozását azonban ma sem látjuk, pedig EU-s forrásból ez is elszámolható lenne” – jelentette ki.

Az eseményen Felipe Rodrigo Magal, a CAF területi igazgatója azt mondta, „Budapest utazóközönsége részéről valós igény mutatkozik a korszerű, alacsonypadlós villamosok iránt. A CAF büszke arra, hogy több mint 12 éve működik együtt a fővárossal ezen igények kielégítése érdekében, a kormány és az Európai Unió támogatásával. Néhány hónapon belül Budapest egy egységes, 124 járműből álló CAF Urbos villamosflotta előnyeit élvezheti, hiszen a ma ünnepelt 100. jármű átadását követően további 24 villamos áll hamarosan forgalomba”.

A spanyol gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya 40 százalék fölé emelkedhet.

Az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán bővülhet az alacsonypadlós flotta, sőt a 100. villamos forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak CAF-ok közlekednek.

Az összesen 51 új jármű forgalomba helyezésével a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.