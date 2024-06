Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megköszönte Németországnak, hogy az orosz inváziót követően támogatta országát. A Bundestagban tartott első személyes beszédében külön megemlítette a Patriot légvédelmi rendszerek leszállítását. „Ezek több ezer ember életét mentették meg. Ukrajna ezt a háborút egész Európa érdekében is vívja” – hangsúlyozta az ukrán vezető, követelve, hogy Moszkva vállalja a teljes felelősséget az országa elleni háborúért.

„A kompromisszumok ideje lejárt. Oroszországnak minden kárért meg kell fizetnie, Vlagyimir Putyin elnöknek el kell veszítenie ezt a háborút. A háborút úgy kell befejezni, hogy ne legyen kétséges, ki győzött” – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az AfD-s képviselők többsége bojkottálta a beszédet

Az ukrán elnök az „oroszbarát populista jelszavak” veszélyére figyelmeztetett az európai választások eredményeire való tekintettel: „Ez nem annyira veszélyes Ukrajnára nézve, mert már most is a legveszélyesebb helyzetben vagyunk, háborúban állunk.”

Zelenszkij szerint közös érdek, hogy Putyin személyesen veszítse el ezt a háborút. Az orosz elnök hozzászokott mások leigázásához. Zelenszkij a közelgő svájci ukrajnai békekonferenciával is foglalkozott:

Esélyt akarunk adni a diplomáciának. Ukrajna soha nem támaszkodott kizárólag a fegyverek erejére.

A kijevi vendéget a küldöttek hosszan tartó tapssal fogadták. Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök mellett lépett be a zsúfolásig megtelt plenáris ülésterembe. Az ülésen részt vett Manuela Schwesig (SPD) szövetségi tanácsi elnök és Olaf Scholz (SPD) szövetségi kancellár és kabinetje is. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) képviselői azonban távol maradtak a beszédtől, ahogy az AfD képviselőinek többsége is.

Újjáépítési konferencia Berlinben

Korábban a kancellár a Berlinben tartott nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferencián az ország légvédelmének további megerősítését szorgalmazta az orosz támadásokkal szemben. Kedden felszólította a szövetségeseket, hogy „minden lehetséges eszközzel” támogassák az erre vonatkozó német kezdeményezést.

Mert a legjobb újjáépítés az, amelynek nem kell megtörténnie

– mutatott rá Olaf Scholz.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy legalább hét újabb Patriot-rendszerre van szükség az ukrán városok és agglomerációk védelméhez. „A légvédelem a válasz mindenre” - mondta, utalva a siklóbombákkal, cirkálórakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz támadásokra. Amíg az oroszoktól nem veszik el a lehetőséget Ukrajna terrorizálására, „addig Putyinnak nem lesz valódi érdeke, hogy tisztességes békére törekedjen” – hangsúlyozta az ukrán vezető.

Olaf Scholz messzemenő és hosszú távú állami kötelezettségvállalásokat ígért a több mint két éve tartó háború által súlyosan megsebzett országnak az újjáépítésre. Ennek érdekében fog kampányolni a vezető nyugati gazdasági hatalmak csütörtökön kezdődő olaszországi G7-csúcstalálkozóján.

Világbank: 500 milliárd dollárra van szükség az újjáépítéshez

A kancellár rámutatott, hogy a Világbank becslése szerint a következő tíz évben összesen 464 milliárd eurónyi újjáépítési segélyre lesz szükség. Felszólította a magánvállalkozásokat is, hogy vegyenek részt befektetésekkel. „Tekintettel arra a nagyságrendre, amelyről itt szó van, magántőkét kell hozzátenni.”

Több száz német vállalat működik még Ukrajnában, csak az autóiparban 35 ezer alkalmazottal – hangsúlyozta a kancellár. A háború ellenére a német befektetések nem áramlottak ki, és a kereskedelem volumene jelentősen nőtt a háború előtti időszakhoz képest.

Mindez azt mutatja számomra, hogy a gazdaság megérti, milyen potenciál van Ukrajnában.

Az orosz támadások ellenére nemcsak a mezőgazdaságban, hanem a megújuló energiákban, a hidrogénben, „de az olyan feltörekvő ágazatokban is, mint a digitalizáció és az IT, a fegyverkezés, az egészségügyi technológia és a gyógyszeripar is hatalmas lehetőségek vannak” – mondta Scholz, kihangsúlyozva, hogy a gazdasági kapcsolatokat tovább kell bővíteni: Újjáépítjük Ukrajnát, erősebbé, szabadabbá és virágzóbbá, mint korábban.”