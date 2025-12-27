Volodimir Zelenszkij vasárnap az Egyesült Államokba utazik, hogy találkozzon Donald Trump, amerikai elnökkel, miközben Washington továbbra is egy esetleges békemegállapodás előmozdítására törekszik Kijev és Moszkva között – írja a The Guardian.

Az ukrán elnök szerint a látogatást Floridában ejtik meg, várhatóan Trump Mar-a-Lago üdülőjében. A diplomáciai erőfeszítések még novemberben kezdődtek, egy 28 pontos amerikai terv bemutatásával, amely orosz tisztviselők bevonásával készült.

Nem veszítünk el egyetlen napot sem. A közeljövőben megállapodtunk egy magasabb szintű találkozóról, Trump elnökkel

– írta Zelenszkij pénteken az X platformon, hozzátéve, hogy „sok minden eldőlhet még az új év előtt”.

Az ukrán elnök az újságíróknak elmondta, hogy a Trump-al való, nagy tétű találkozó a béketárgyalások legérzékenyebb részeire fog összpontosítani, köztük az ukrán biztonsági garanciára és az újjáépítésre, valamint a Donyecki régióra és a zaporizzsjai atomerőműre vonatkozó területi vitákra.

Zelenszkij hozzátette, az általuk javasolt 20 pontos béketerv már 90 százalékban elkészült.

A tervet egy korábbi, 28 pontos dokumentum frissített változatának tekintik, amelyet néhány héttel ezelőtt fogadtak el az amerikai küldöttek és az orosz tisztviselők, és amely javaslatot sokan a Kreml követeléseinek megfelelőnek tartanak. Ukrajna a NATO 5. cikkében foglalt kölcsönös védelmi kötelezettségvállalás mintájára biztonsági garanciákat szorgalmazott az Oroszországgal kötendő bármely békeegyezményben, az azonban egyelőre nem világos, hogy Moszkva elfogadná-e ezeket a feltételeket.