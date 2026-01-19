A svéd egyház figyelmeztetése szerint Belaruszhoz és Oroszországhoz köthető kelet-európai apácák épültek be a hívek közé, akik az ukrajnai háborút támogathatják, és az orosz katonai hírszerzéssel (GRU) is szoros kapcsolatban állhatnak.

A Z-apácákként is emlegetett feltételezett kémek az Index cikke alapján szívesen pózolnak az orosz háborús „Z” szimbólummal. Emellett pedig az is nyomon követhető, hogy az elfoglalt ukrán területeken golyóálló mellényben igyekeznek erősíteni az orosz katonák morálját.

A cikk szerint a svéd gyülekezetekben gyűjtött adományok egy részét az orosz hadsereg támogatására fordíthatták, emiatt többek között a täbyi plébánost is azzal vádolják, hogy közvetve a hadiipart finanszírozta.

A svéd egyház szerint az apácák csak egy részét képezik egy kiterjedt orosz befolyásolási hálózatnak, amely régóta próbálja manipulálni az európai egyházközségeket.

A cikk arra is kitér, hogy a svéd Västeras közelében, amely egy stratégiai fontosságú, hosszú kifutópályákkal rendelkező repülőtér, nemrég orosz pravoszláv templom épült, amelyről a svéd hírszerzés azt feltételezi, hogy kémkedési célokat szolgál.

