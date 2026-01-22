Az Európai Parlament eljárási szabályzata értelmében a bizottság elleni bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők egytizedének - jelenleg legalább 72 EP-képviselőnek - a támogatása szükséges. Az indítvány elfogadásához a leadott szavazatok kétharmados többsége, valamint az EP teljes létszámának többsége lett volna szükséges.

A bizalmatlansági indítványt a Patrióták Európáért frakció, amelynek a fideszes képviselők is tagjai, nyújtotta be, mert kifogásolta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye szerint a csütörtöki szavazással "egyszer és mindenkorra világossá vált", hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a brüsszeli politikai fősodor, valamint Ursula von der Leyen mellett áll – írja az MTI.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még korábban közölte, hogy pártjának EP képviselői nem vesznek részt a szavazáson, mivel azt a gazdák számára hátrányos Mercosur egyezmény miatt nyújtották be. Annak hatálybalépését azonban a megakadályozták, így okafogyottá vált az indítvány.