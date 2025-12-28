Donald Trump Volodimir Zelenszkijjel az oldalán arról beszélt, hogy megvan egy olyan megállapodás alapja, amely Ukrajna és minden más érintett fél számára kedvező lehet.

Az Index beszámolója szerint az amerikai elnöknek meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin komolyan gondolja a békét, nagyon sok ember vesztette életét, ezért mindkét elnök megállapodást akar.

Trump szerint Ukrajna számára „erős” biztonsági megállapodás születhet, amelyben az európai országok aktív szerepet vállalnának.

„Az európai nemzetek nagyon jól teljesítettek, és teljes mértékben támogatják ezt a találkozót, valamint azt, hogy létrejöjjön a béke Ukrajnában. Mindannyian fantasztikus emberek” – mondta.

Az amerikai elnök arról beszélt, hogy véleménye szerint nagyon gyorsan előre tudnak majd lépni, azonban nem tűzött ki határidőt a háborút lezáró békemegállapodás elérésére.

Az ukrán államfő szerint a tárgyalások célja, hogy a lehető leghamarabb béke szülessen. Azért utazott Floridába Trumphoz, mert az ukrán diplomaták egy 20 pontos terven dolgoztak, és a mai találkozón közelebb juthatnak a békéhez.

Újságírói kérdésre, hogy számol-e területi engedményekkel, Zelenszkij kitérő választ adott, véleménye szerint ez a kérdés a mai megbeszélések témája lesz.

Végezetül egy újságíró arról kérdezett, hogy a Kijev elleni legutóbbi orosz támadások nem azt mutatják-e, hogy Putyin nem gondolja komolyan a békét.

Nem, nagyon is komolyan gondolja. Úgy vélem, Ukrajna is végrehajtott néhány súlyos csapást orosz területen, és ezt nem negatív értelemben mondom. Valószínűleg muszáj volt így reagálniuk

– zárta rövidre a kérdést Trump.