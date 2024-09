Lehet, hogy nem ismeri a dalt, de Donald Trump vasárnap megerősítette Taylor Swift „haters gonna hate” szövegét. A republikánus elnökjelölt a Truth Social nevű közösségi oldalán vasárnap reggel közzétett bejegyzésében kijelentette: „Gyűlölöm Taylor Swiftet!”

Ez azt követően történt, hogy a világsztár kedden, az elnökjelöltek vitáját követően kijelentette, hogy Kamala Harris alelnököt támogatja. A posztja eddig több mint 400 ezer embert irányított a vote.gov weboldalra – számolt be róla a Politico.

Donald Trump posztja ellentétben áll a szerdán a Fox and Friends című műsornak adott interjújában tett kijelentésével, ahol sokkal távolságtartóbb volt a popsztárral kapcsolatban. Akkor annyit mondott, hogy Mrs. Mahomes sokkal jobban tetszik neki, utalva a Kansas City Chiefs irányítójának, Patrick Mahomesnak a feleségére, Brittanyra, aki közismerten az ő támogatója.

Nem voltam Taylor Swift-rajongó, és ez csak idő kérdése volt. Ő egy nagyon liberális személyiség, és úgy tűnik, mindig egy-egy demokrata jelöltet támogat, és valószínűleg meg fogja kérni ennek az árát a piacon

– mondta az interjúban a veterán politikus.

Trump és kampánya korábban is felhasználta Swiftet marketingfogásként, Eras Tour ihlette pólókat árult, és hamis, mesterséges intelligencia által generált képeket posztolt a Truth Social oldalára, amelyeken a republikánus jelöltet támogatja. A hamis támogatásra hivatkozott, mint arra, hogy átlátható legyen a választási terveit illetően.

Trump sok támogatót veszíthet ezzel a kijelentéssel

Az X-hez hasonló közösségi oldalakon hemzsegnek a Trump nyilatkozatára adott reakciók, amelyek a politikusok és a swiftie-k figyelmét egyaránt felkeltették. Tim Walz egy Swift-dalra utalva az X-en azt írta:

Swiftie-k, a ti segítségetekkel legyőzzük a legkisebb embert, aki valaha élt.

Pete Buttigieg közlekedési miniszter is posztolt az X-en, azt írva: „Macskák! Kutyák! Libák! Nézzétek, most már Taylort is megtámadja! Ez olyan, mint az utolsó évad, mielőtt egy sorozatot befejeznek, mert túlzásba viszik, de ugyanakkor unalmas.”

A Swifties For Kamala, egy X-fiók, amely a Swift-rajongók mozgósítását tűzte ki célul, hogy a demokratákra szavazzanak, Trump posztjára egy gúnyhírrel reagált. A közleményt egy felhívás követte, hogy adományozzanak a Harris-Walz-kampánynak. Más rajongók az X-en marasztalták el a volt elnököt, amiért olyasmit posztolt, amivel potenciálisan sok támogatót veszíthet.