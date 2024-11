Az utóbbi pár évben hangosak a nagyvárosok a turisták tömkelegétől, így lehet itt az ideje, hogy idén nyáron új helyeket próbáljunk ki – ajánlja a Euronews.

A németországi Bajorország híres a söréről - és nincs is jobb hely az említett ital megkóstolására, mint a Weltenburg apátság, egy bencés kolostor a Duna partján, amely állítja magáról, hogy a világ legrégebbi kolostori sörfőzdéjének ad otthont. A városhoz közel található még a festői Kelheim is, amelyhez az utat akár komppal is meg lehet tenni.

Kelheim könnyen megközelíthető egyébként Regensburgból, ahonnan közvetlen vonatjáratok indulnak Amszterdamba, Frankfurtba, Münchenbe, Prágába és Bécsbe. Színes épületeivel és 12. századi kőhídjával az UNESCO által védett német város - az egyik legnagyobb, amelyik túlélte a második világháborút, nagyobb károk nélkül.

Amennyiben valaki inkább az Egyesült Királyság térségében érzi magát otthon, érdemes a londoni nyüzsgésből Devon és Cornwall tartományába menekülnie.

Több száz strand, sziklák, öblök, több kilométernyi tengerparti ösvény, amely körbeöleli az egész délnyugat-angliai félszigetet, történelmi tengerparti falvak a legszűkebb utcákkal, amelyeket valaha is látott

– ígéri egy Reddit-felhasználó.

A Dánia-imádóknak az Ærø szigetén található Ærøskøbing mesebeli városa a legmegfelelőbb. A település jól megőrzött 18. századi macskaköves utcái és nyugodt hangulata csak még szebb az ünnepi időszakban, amelyet pluszban a karácsonyi vásár garantál.

A környék egyébiránt híres bicikliútvonalairól is, amelyek békés réteken is szélfútta strandokon át vezetnek. A város 2 órányira van Koppenhágától komppal.

Amennyiben már kívülről tudja valaki Amszterdam utcáit, érdemes kicsit távolabb nézni, hiszen Hollandia nem csak ennyit tartogat a turisták számára. Az északi Frízföld tartomány megtestesíti a kis családi gazdaságok, vad puszták és sziklás gátak paradicsomát. A területen többször lehet találkozni birkákkal, mint emberekkel, így az elvonulni vágyóknak testhezálló.

Frízföld ad otthont egyébként a világ legnagyobb korcsolyaeseményének is, amely egy 200 kilóméteres túra.

Görögország már védekezik is a túlturizmus ellen. Tavaly nyáron az Akropolisz napi belépésének is felsőhatárt szabtak. Persze Athénon kívül is van élet, hiszen Amorgoszon, a Kikládok szigetén hajótöréstől kezdve kolostorokig, sziklákon át szélmalmokig tényleg mindennel találkozhatnak az érdeklődők. A sziklás ösvények és a helyi kecskesajt pedig már csak hab a tortán.