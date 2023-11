Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel is sporttal kezdte a napot, méghozzá nem is akárki társaságában. A magyar külügyminiszter ugyanis a kazah gazdasági miniszterrel együtt edzett a konditeremben, amelyet Szijjártó egy közös mosolygós szelfivel is dokumentált.

Bakui reggeli találkozás a kazah gazdasági miniszterkollégával

– írta Facebook-bejegyzésében a külügyminiszter.