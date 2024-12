Hivatalos látogatásra utazik Robert Fico szlovák miniszterelnök Brazíliába. A látogatás fő témája a béketerv és a gazdasági együttműködés lesz a kormányfő szerint.

Robert Fico csütörtökön a szlovák parlamentben azt mondta, a brazíliai látogatás illeszkedik a szuverén szlovák külpolitika koncepciójába – írja a Bumm.sk.

Kijelentette, hogy a gazdasági együttműködés keretében az egykori Csehszlovákia és a latin-amerikai országok közötti jó kapcsolatokra szeretne építeni. Hozzátette, ahogy a dél-koreai és a kínai utazás alkalmával, úgy most is nagyszabású üzleti missziója is van a delegációnak.

Robert Fico úgy véli, a kölcsönös kapcsolatok fejlesztését elősegíti a Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel való személyes ismeretsége is.

A miniszterelnök szerint a kormány az elmúlt egy évben azt mutatta meg, hogy „reális a világ négy égtája felé orientálódó külpolitika”, és erre lehet építeni.

A brazil elnökkel való találkozása során a békeprogramról is beszélgetni akar.

„Létezik egy kínai-brazil béketerv, a békepártiak csoportja az ENSZ-ben, amelyhez Szlovákia is csatlakozik” – mondta a szlovák kormányfő, hozzátéve, hogy ennek a tervnek egyes részeit ki lehetne használni arra, hogy Ukrajnában lehetőség legyen a békés megoldásra.